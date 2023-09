Zmešnjava …

Kitajcem smo nekoč radi očitali plagiatorstvo na področju oblikovanja avtomobilov, vendar se zadeve počasi spreminjajo. Lep dokaz tega je novi konceptni 'multipraktik' znamke Changan, ki so ga v teh dneh predstavili na Kitajskem.

Na nori marketinški vlak, ki v vsakem 5-vratnem avtomobilu vidi kupe, odnosno prepozna njegovo 'kupejevsko' silhueto, so sedaj skočili tudi pri kitajski znamki Changan, kjer so modno marketinško norost glede '5-vratnih kupejev' (pravi kupeji se lahko pohvalijo samo z enim parom bočnih vrat, obstajajo pa tudi 3-vratni kombikupeji …) še nadgradili z idejo o transformaciji takšne 'visoko nasajene' 5-vratne kombilimuzine v poltovornjak, ki lahko postane neke vrste počitniškega vozila. Tako pridemo do že prav neverjetno metalno bolne klasifikacije za to vozilo, ker se naivni publiki (resni in izobraženi ljudje v tem primeru takoj zavohajo 'marketinški nateg', ker vam skuša trgovec prodati nekaj kar v resnici sploh ne obstaja …) predstavlja kot 'SUV Coupé Pick-up Camping Crossover'.

Resni in izobraženi ljudje vedo, da bistvo kupeja ni v njegovi pogonski moči in marketinško hvaljeni uporabnosti (pravi kupe ni družinsko naravnano vozilo, posledično ne ponuja veliko praktičnosti, s 'kupejem', ki je zelo praktičen je definitivno nekaj narobe …), bistvo kupeja leži v tem, da daje opazovalcem ob pogledu nanj občutek, da gre za hitro vozilo, čeprav v resnici ni vedno najhitrejši. Lep primer takšnega razmišljanja simbolizira legendarni volkswagen karmann ghia, ki je sicer skromno motoriziran, vendar vas osupne z eleganco, ki vam jo ne more zagotoviti noben SUV ali pa 'crossover' izdelek, čeprav vam marketing ob tem seveda zagotavlja, da so 'gojzarji' in 'delavski čevlji' (vsaka podobnost v tem kontekstu z modnimi SUV-čki in 'šišmiši' (oblikovni križanec) je seveda povsem naključna …) znamke 'Gucci' najboljše in najprimernejše obuvalo za obisk opere …

Na podlagi takšnega neresnega razmišljanja marketinških strokovnjakov znamke Changan smo sedaj dobili qiyuan CD701 concept, približno 5 metrov dolgo 'visoko nasajeno' 5-vratno kombilimuzino (širina: 197 cm, višina: 163 prav nič kupejevskih centimetrov …) s 310 centimetrsko medosno razdaljo, ki se lahko ob pomoči elektro hidravlike zelo hitro spremeni v poltovornjak, odnosno počitniško vozilo za tiste z bolj skromnimi kamping ambicijami. Ostalih tehničnih informacij o tem striktno električno gnanem kitajskem 'Frankensteinu', ki naj bi se v naslednjem letu pojavil v serijski proizvodnji, pa zaenkrat ni na voljo.