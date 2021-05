Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj

Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj, priznava, da ga vožnja sprošča in da v njej uživa. Včasih se je vsakodnevno vozil v službo na Slovaško, kar mu ni bilo prav nič težko. Zdaj deluje kot župan svojega najljubšega mesta, v okolici katerega je moč opaziti edinstveno svetovno atrakcijo – avtohtono črno človeško ribico. Domači in tuji obiskovalci jo lahko vidijo na domačiji Zupančič ob izviru Jelševnik, kjer je občina tudi uredila info center črna človeška ribica.

Mislite, da ste dober voznik?

Moram priznati, da sem zelo pozoren na cesto in se prilagajam situaciji. Včasih sem bil bolj hiter voznik. Zdaj se po avtocesti večinoma vozim s tempomatom nastavljenim na 130 km/h. Z leti sem se naučil urnik organizirati tako, da si vzamem malo več časa in grem na pot raje prej. Tako lahko uživam v umirjeni vožnji. Morda se včasih res zgodi, da zamujam in malo hitreje vozim, a nikdar v naseljih. Tam nikoli ne prekoračim hitrosti. Tako sem sklenil, saj želim biti varen voznik in ne ogrožati drugih. Tudi če grem hitreje, grem do neke razumne meje. Opazil sem tudi, da če med vožnjo telefoniram, seveda prostoročno, avtomatsko upočasnim svojo vožnjo.

Kakšno in kako pomembno vlogo ima avtomobil v vašem življenju?

Avtomobil ima v mojem življenju zelo pomembno vlogo. Enostavno si ne morem predstavljati življenja brez vozniškega dovoljenja. Zelo rad se vozim. Z ženo se velikokrat kar tako odpraviva na nakupovanje na Dunaj. Zjutraj tja, zvečer nazaj in to zdržim brez težav. Zanimiva mi je tudi pot do Benetk, zato se večkrat zgodi, da se tja odpraviva na kavo.

Kateri avtomobil bi v tem trenutku najraje vozili?

S tem, ki ga trenutno vozim, sem popolnoma zadovoljen. Priznam pa, da razmišljam o nakupu električnega avtomobila enkrat v prihodnosti.

Vaša prva vozniška izkušnja?

Moja prva vozniška izkušnja sega še v Jugoslavijo in vožnjo s fički ter katrcami. Res lepi spomini.

Katerega avtomobila, odnosno izkušnje z njim, ne boste nikoli pozabili?

Nikoli ne bom pozabil, ko je stric pripeljal Opel Ascona letnik 1976, ki ga je uvozil okoli leta 1982. To je bil za tiste čase zelo močen in pomemben avto in z njim si zelo izstopal. To sem si resnično zapomnil. Omenim lahko še prvo izkušnjo z avtomobilom s tehnologijo 4x4. To me je navdušilo in zdaj ga vozim že kar zadnjih 20 let. Predvsem zaradi svoje varnosti in varnosti drugih, kar mi je zelo pomembno.

Kaj vam je pri avtomobilu najpomembnejše, oziroma čemu dajete ob nakupu avtomobila prednost?

Ključna sta mi varnost in tehnika. Avtomobil mora biti tehnično dovršen. Priznam, da mi oblika in barva resnično nista pomembna. Poleg tehnološke opreme pa je pomembno tudi, da je varen. Ker živimo v delu Slovenije, kjer je veliko snega in ovinkov, je to pri avtomobilu kar nujno. Na poti do Črnomlja se večkrat zgodi, da potuješ skozi različne vremenske in pokrajinske pogoje.

Vaš najlepši 'road trip'?

Med svoj najlepši road trip pa bi uvrstil pot v Rim. Mesto me je resnično navdušilo, Rim je zelo lep. Omenim lahko še pot na obisk k papežu, ki sem jo opravil kar z avtom in je bila zares prijetna. Rad potujem, ampak vedno se je najlepše vrniti v Črnomelj. Moram priznati, da sem resnično ponosen na vse naše čudovite naravne in kulturne lepote. Pri nas si lahko ogledate avtohtono črno človeško ribico. Tega ne boste videli nikjer drugje po svetu, zato naj ob tej priložnosti prijazno povabim na obisk Črnomlja.

Vaša največja nevšečnost, doživeta z avtomobilom?

Enkrat nam je na poti na morje počila guma. Predstavljajte si, kako neprijetno je potem sredi poti raztovarjati do vrha založen avtomobil potovalk in opreme za na morje. Pa še vroče je bilo.

Radi sami vozite lastni avtomobil, ali raje prepustite volan komu drugemu?

Zelo rad vozim. Vožnja me sprošča in v njej preprosto uživam. Moram pa priznati, da so me sicer veliko vozili tudi drugi. Takrat sem vedno sedel na zadnjem sedežu, bral časopis ali knjige in opravljal delovne obveznosti. Veliko sem razmišljal o projektih, ki jih izvajamo in ki so planirani ter o tistih, ki so že dokončani. Delamo v dobrobit občanom in občankam in k temu bomo stremeli tudi v prihodnje.

Vaš sanjski avtomobil?

Mogoče je med skritimi željami električna Tesla. Ima vso tisto tehnično opremo, ki si jo želim in mi je pomembna. A vseeno zaenkrat nimam nekega sanjskega avtomobila. Tudi s sinovim Cliotom se zelo rad zapeljem naokoli.