Andreja Jernejčič

Mag. Andreja Jernejčič je direktorica podjetja za piar, digitalni piar, komuniciranje, treninge javnega nastopanja in izobraževanja Lin&Nil z lastno blagovno znamko Andreja, ki deluje že več kot 10 let. Andreja Jernejčič je avtorica več sto strokovnih člankov o piaru, komuniciranju in nastopanju, ki so objavljeni tudi kot članki ali kolumne v različnih medijih.

Misliš, da si dobra voznica?

V prvo vrsto postavljam varnost in pozornost na cesti. Opažam namreč, da moram velikokrat zelo pozorno spremljati sovoznike, da lahko hitro reagiram.

Kakšno in kako pomembno vlogo ima avtomobil v tvojem življenju?

Avtomobil je zame pomembno prevozno sredstvo do različnih ciljev, zato mi je pomembno, da je udoben in varen. Ker sem veliko na poti, igra v mojem poslovnem in zasebnem življenju pomembno vlogo.

Kateri avtomobil bi v tem trenutku najraje vozila?

Trenutno vozim avtomobil, ki mi je všeč, a si kdaj želim, da bi imela manjši športni avtomobil. Je pa res, da pri slednji želji hitro ugotovim, da ne vem, kam bi v športnem avtomobilu dala vso prtljago, ki jo imam pogosto s sabo.

Tvoja prva vozniška izkušnja?

Moj prvi avtomobil mi je posodila za delo mami. Prednost tega je bila, da me je vedno čakal poln rezervoar goriva.

Katerega avtomobila, odnosno izkušnje z njim, ne boš nikoli pozabila?

Nikoli ne bom pozabila izkušnje s športnimi oz. hitrimi avtomobili na za to primernih odsekih. Hitrost, veter v laseh.

Kaj ti je pri avtomobilu najpomembnejše, oziroma čemu daješ ob nakupu avtomobila prednost?

Ko kupujem avtomobil, imam preproste kriterije: da mi je vato všeč, da je črn in hiter.

Tvoj najlepši 'road trip'?

Najraje se vozim ob morju.

Rada sama voziš lastni avtomobil, ali raje prepustiš volan komu drugemu?

Običajno moram sama voziti, če pa se pojavi priložnost in se javi kakšen dober voznik, se z veseljem prepustim dobri vožnji.

Tvoj sanjski avtomobil?

Bo ostal še malo skrivnost.