Nejc Šimnovec

Nejc Šimnovec, rojen v Kranju, 1983, se ukvarja z marketingom, grafičnim oblikovanjem, igranjem nogometa, pisanjem bloga, pred kratkim pa je napisal tudi svojo prvo knjigo Nov status: očka. Poleg številnih aktivnosti je tudi velik ljubitelj avtomobilizma.

Misliš, da si dober voznik?

Glede na, to da imam vozniški izpit že skoraj 20 let in da še nisem imel nobene nesreče, niti poškodbe, niti nisem pridelal nobene praske na vozilu, menim, da sem dober voznik.

Kakšno in kako pomembno vlogo ima avtomobil v tvojem življenju?

Avtomobili in svet avtomobilizma zasedajo velik del mojega življenja, saj sem velik ljubitelj tega področja. Bil sem tudi prodajalec vozil Jaguar, Land Rover, Renault, Dacia, Nissan in Ford, po končani karieri prodajalca pa še vedno redno spremljam trg rabljenih vozil in nove avtomobilske trende.

Kateri avtomobil bi v tem trenutku najraje vozil?

Honda Accord Ch1 Type R. Kljub temu, da gre že za 20 let staro vozilo, po mojem mnenju še vedno predstavlja najboljše razmerje med močjo, lego na cesti, odzivnostjo in ostalimi elementi, ki zame predstavljajo idealen avtomobil.

Tvoja prva vozniška izkušnja?

Moja prva vozniška izkušnja se je začela že dve ali tri leta preden sem začel opravljati vozniški izpit. Že od malih nog sem velik navdušenec nad avtomobili in tako sem želel čim prej voziti. Oče mi je dovolil, da sem vozil po večjih parkiriščih, kasneje pa tudi po lokalnih vaških cestah.

Katerega avtomobila, odnosno izkušnje z njim, ne boš nikoli pozabil?

Izmed vseh izkušenj težko izberem samo eno, zato bom kar dve. Prva je z Jaguarjem XJ (3.0: 275 PS). Vozil sem čisto novi model, ki je takrat, leta 2011 prišel na naš trg. Gre za izredno glamurozno vozilo, kjer sem lahko testiral tehnologije, ki so mi bile do takrat še nepoznane. Druga izkušnja je z avtomobilom Nissan 370Z z Akrapovič izpušnim sistemom, ki je imel pod motornim pokrovom 380 konjev. Ker ima avto pogon na zadnji kolesi je tudi vožnja povsem dirkaška, skupaj s konjenico pa sem bil skoraj ves čas nad cestnimi omejitvami. Adrenalinsko.

Kaj ti je pri avtomobilu najpomembnejše, oziroma čemu daješ ob nakupu avtomobila prednost?

Predvsem mi je pomembna cena, moč, kakovost in predviden strošek servisov. Vedno se odločam za nakup rabljenega vozila, ki ima jasno razvidno vso servisno zgodovino, je brez poškodb in ima uporablja kakovostne dele kot so gume, brisalci itn. Če ima vozilo vse to, pomeni, da prejšnji lastnik na njem ni varčeval in v tem primeru obstaja večja verjetnost, da bo vozilo še dolgo časa služilo svojemu namenu brez nepotrebnih stroškov.

Tvoja največja nevšečnost, doživeta z avtomobilom?

Kljub temu, da sem v uvodu napisal, da nisem doživel še nobene nesreče, pa sem bil večkrat že blizu. Trikrat sem že skoraj zletel s ceste, enkrat sem se reševal tudi s pomočjo ročne zavore.

Rad sam voziš lastni avtomobil, ali raje prepustiš volan komu drugemu?

Kot velik ljubitelj avtomobilizma seveda najraje sam vozim avto, saj mi vožnja predstava užitek, razen seveda, kadar stojim v koloni.

Tvoj sanjski avtomobil?

Porsche 911. Ne glede na motor, leto izdelave, saj vsak predstavlja neko svojo zgodbo, ki bi jo bilo vredno doživeti.