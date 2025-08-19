10 milijonov izdelanih primerkov

Pri znamki Suzuki imajo v teh dneh zelo dober razlog za praznovanje, ker so v letošnjem juliju izdelali že več kot 10 milijonov primerkov modela wagon R, ki nekako uteleša vse kar v svetu avtomobilizma predstavlja znamka Suzuki.

Ta pomembni uspeh so Japonci dosegli po slabih 32. letih (31 let in 9 mesecev) proizvodnje modela wagon R, sicer tipičnega predstavnika japonske 'kei-car' filozofije, ki v Evropi in ZDA žal nima veliko posnemovalcev, čeprav uteleša razum in praktičnost v pogledu reševanja prometnih zagat v velemestih. Prvi suzuki wagon R se je pojavil v septembru leta 1993 kot predstavnik majhnih enoprostorcev, temu konceptu (majhno (po dolžini in širini) in visoko vozilo) so Japonci ostali zvesti ves čas proizvodnje, ker je to edina možna formula za relativno udoben prevoz štirih potnikov na samo 3,4 metra skupne dolžine vozila.

Prva generacija tega modela je bila nekoliko manjša (dolžina: 330 cm, širina: 140 cm, višina: od 164 do 170 cm, masa: od 720 do 820 kg) od aktualnih predstavnikov (6. generacija) tega modela, ker Japonci občasno poskrbijo za posodobitev pravil 'kei-car' igre, posledično se aktualni wagon R lahko pohvali s 340 centimetri skupne dolžine in nekoliko večjo širino (+ 7,5 cm), žal pa tudi z nekoliko večjo maso v območju od 730 do 850 kg. Pri vseh generacijah tega modela je delovna prostornina 3-valjnega bencinskega pogonskega sklopa omejena na 660 kubičnih centimetrov, ob podpori prisilnega polnjenja (turbo) ima uporabnik na koncu na voljo povsem zadostnih 47 kW (64 KM) pogonske moči.

Wagon R se lahko pohvali tudi z mednarodnim uspehom, ker so se prvi v Indiji izdelani primerki tega modela (2. generacija) pojavili že leta 1999, v januarju leta 2000 so ta model začeli izdelovati tudi Madžari, nam pa je najbolj znanj v Opla zamaskiran wagon R, takšnega opla ste lahko kupili od leta 2000 do zaključka leta 2007, po tem ko so Nemci prodali približno 440.000 'badge engineered' primerkov prve generacije modela agila (predstavniki druge generacije so zasnovani na platformi Suzukijevega modela splash). V septembru leta 2013 so model wagon R pričeli izdelovati tudi v Indoneziji, v aprilu naslednjega leta (2014) je stekla proizvodnja tudi v Pakistanu. Trenutno pa ta model ponujajo kupcem v 75. državah tega sveta.