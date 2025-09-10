Avto.info
Suzuki swift: 10 milijonov izdelanih primerkov

Pri znamki Suzuki imajo v teh dneh nov razlog za praznovanje, ker so sporočili, da so pred kratkim izdelali že več kot 10 milijonov primerkov modela swift, ki je prvi serijski model te znamke, ki ga istočasno izdelujejo v štirih državah.

Prva generacija tega globalno usmerjenega kompaktnega suzukija se je pojavila leta 2004. Takrat so ga izdelovali samo na Japonskem, kasneje (leta 2005) pa so ga pričeli proizvajati tudi v Indiji, na Kitajskem in pri naših vzhodnih sosedih (Madžarska). Leta 2009 je ta japonski 'supermini' (evropski B segment), ki se je zelo dobro prijel pri kupcih v Indiji (tam ima še vedno vodilni tržni delež v njegovem segmentu), pričel nastajati tudi v Pakistanu.

V septembru leta 2010 smo dobili drugo generacijo tega modela, ki prepričuje kupce s svojimi kompaktnimi merami karoserije ter živahnostjo pogonskih sklopov in agilnostjo, ki predstavlja posledico njegove nizke mase (čedalje bolj redek pojav v današnji avtomobilski industriji), posledično za uspešno samodejno premikanje tega modela ne potrebujete 200 'konj' kot pri kakšnem njegovem, izredno dobro rejenemu konkurentu. V januarju leta 2017 so Japonci 'splovili' tretjo generacijo tega modela, ki so jo leta 2022 pričeli izdelovati tudi v Gani. V decembru leta 2023 smo dobili aktualno generacijo modela swift.

Približno 60 odstotkov (približno 6 milijonov izdelanih primerkov) izmed vseh do sedaj izdelanih primerkov modela swift se premika po indijskih cestah, 14 odstotkov izmed vseh izdelanih swiftov se nahaja v Evropi, samo 8 odstotkov izmed vseh izdelanih swiftov je ostalo na domačem, japonskem otočju. Ostalih 18 odstotkov izmed vseh do sedaj izdelanih primerkov tega tržno zelo uspešnega kompaktnega (vozilo z največ 410 cm skupne dolžine …) modela pa so dostavili preostalim kupcem iz približno 170. držav tega sveta.

