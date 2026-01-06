DAMD-ova mini 'integralka'

Leta 1982 ustanovljeno japonsko podjetje DAMD si je v preteklosti že ustvarilo dobro ime med ljubitelji vizualno predelanih avtomobilov z nekaterimi oblikovnimi elementi slavnih originalov. Sedaj so se lotili znamke Lancia, točneje prvotne generacije modela delta.

Imate morda neusahljivo željo, da bi vozili terensko vozilo znamke Lancia? V tem pogledu vam v Torinu niso in verjetno vam še dolgo ne bodo sposobni ustreči, namesto tega si lahko omislite vizualno modificiranega jimnyja iz japonskega mesta Kanagawa, ki misli, da je reli dirkalnik v stilu delte HF integrale (tip 831, 8/16v). Japonci so pripravili dve različici takšne 'integralke'. Prvo, ki so jo okrasili z oblikovnimi elementi italijanske reli legende, so zasnovali na osnovi 3-vratne različice modela jimny.

Podobnost s slavnim italijanskim originalom je razvidna predvsem ob pogledu na prednji del avtomobila z ikonično masko hladilnika (takšno obliko maske hladilnika je uvedla prav delta …) in parom dvojnih prednjih žarometov, medtem ko je prednji odbijač zelo podoben odbijaču, ki je krasil prvotni renault 5 alpine. Zadek takšnega jimnyja je okrašen z drugačnim odbijačem, manjšimi lučmi in ikoničnim strešnim usmernikom zraka, ki je krasil različico delta HF integrale 'evoluzione', značilna pa so tudi nameščena 16-palčna (širina: 6 J, dimenzije pnevmatik 215/65 R16) lahka platišča znamke OZ in solidno izbuljeni zunanji blatniki na karoseriji. Poleg tega vam Japonci zamenjajo tudi Suzukijev tovarniško vgrajen volanski obroč in ga nadomestijo z izdelkom znamke OZ.

Obstaja pa tudi 5-vratna različica z dodatno oznako armata. V tem primeru se Japonci ponovno spogledujejo z delto, vendar samo v pogledu prednjega dela avtomobila, vse skupaj pa je zapakirano v dvobarvno karoserijo z nekaterimi dodatki, ki dajejo takšnemu jimnyju bolj prestižen izgled. Pod motornim pokrovom takšnih jimnyjev pa ni sprememb, posledično ima uporabnik za samodejno premikanje vozila na voljo že znani 1,5-litrski bencinski motor, ki lahko mobilizira 77 kW (105 KM) pogonske moči.