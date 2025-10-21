Avto.info
Suzuki jimny alpha

Vrnitev v Evropo

Suzuki jimny alpha: Vrnitev v Evropo

Suzuki jimny alpha

Avtor: Foto: Fioravanti Motors
Suzuki jimny alpha: Vrnitev v Evropo Suzuki jimny alpha: Vrnitev v Evropo Suzuki jimny alpha: Vrnitev v Evropo

Iz Italije prihaja novica, ki bo razveselila vse ljubitelje kultnega terensko usmerjenega izdelka znamke Suzuki, ker lahko pri naših zahodnih sosedih izvedejo nakup novega 5-vratnega primerka modela jimny, ki prihaja v Evropo iz Suzukijeve indijske podružnice.

Za nastanek te novice so zaslužni pri italijanskem podjetju Fioravanti Motors s sedežem v kraju Castelmassa, kjer se že dolgo ukvarjajo z uvozom in prodajo SUV in poltovornih izdelkov severnoameriških avtomobilskih znamk kot so Dodge, Ford, Chevrolet in GMC. Tako je novi, 5-vratni suzuki jimny (dolžina: 3.985 mm, širina: 1.645 mm, višina: 1.720 mm, osnovna prostornina prtljažnika: 211 litrov, pnevmatike: 195/80 R15) sedaj na voljo tudi evropskim kupcem, čeprav z osnovno italijansko prodajno ceno (43.900 evrov) ne spada več med najbolj cenovno dostopna vozila te vrste.

Daljša medosna razdalja (+ 34 cm) je prinesla dodatni par bočnih vrat in večji prtljažni prostor v zadku, vendar se je s tem nekoliko znižala dobra terenska prehodnost, ker lahko s takšnim daljšim jimyjem ob vožnji po brezpotjih prej nasedete na njegovem trebuhu (krajša medosna razdalja vam zagotavlja boljšo terensko prehodnost …), malenkostno drugačno je tudi vzmetenje, predvsem zaradi želje po boljših voznih lastnostih takšnega suzukija ob premikanju po cestah. Za odšteti denar bo kupec prejel zelo dobro opremljeno vozilo, ker Italijani ob tem omenjajo par prednjih LED žarometov s pranjem žarometov, samodejno klimatsko napravo, 9-palčni zaslon na dotik s pritaknjenim 'infotainment' sistemom, parkirne senzorje in vzvratno kamero, tempomat in komplet lahkih platišč, kupci pa si bodo ob doplačilu lahko omislili še nekaj dodatne opreme.

Pod motornim pokrovom takšnega XXL jimnyja ni sprememb, ker ga še vedno premika znani 1,5-litrski atmosferski štirivaljnik, ki lahko uporabniku zagotovi 77 kW (105 KM) pogonske moči ter 130 Nm motornega navora, s tem pa tudi povsem spodobne zmogljivosti (za pošteno terensko vozilo …), ker bo pospeševanje od 0-100 km/h zaključeno v dvanajstih sekundah, končna hitrost pa znaša 145 km/h. Pogonski motor je serijsko spojen s 5-stopenjskim ročnim menjalnikom, ob doplačilu si kupec lahko omisli 4-stopenjski samodejni menjalnik. Vsakemu kupcu pa Italijani zagotavljajo tudi dve leti garancije, odnosno garancijo do 100.000 prevoženih kilometrov. Ob doplačilu jo lahko kupec podaljša na 5 let, odnosno 200.000 prevoženih kilometrov.

