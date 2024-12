Družba sporoča žalostno novico

Družba Suzuki Motor Corporation sporoča žalostno novico, da je 25. decembra 2024 umrl gospod Osamu Suzuki, višji svetovalec družbe.

Osebni profil:

Ime: Osamu Suzuki

Datum rojstva: 30. januar 1930 (starost ob smrti: 94)

Mesto rojstva: Gero, prefektura Gifu

Mesto bivanja: Hamamatsu, prefektura Shizuoka

Čas smrti: sreda, 25. december 2024 ob 15:53

Vzrok smrti: maligni limfom



Izobrazba:

1953 - Diplomiral na pravni fakulteti, Univerza Chuo.



Zgodovina zaposlitve:

1958 - Pridruži se podjetju Suzuki Motor Company.

1963 - Imenovan za direktorja.

1967 - Imenovan za direktorja in izvršnega direktorja.

1973 - Imenovan za direktorja in višjega izvršnega direktorja.

1978 - Imenovan za direktorja in predsednika podjetja.

1990 - Ime podjetja spremenjeno v Suzuki Motor Corporation.

2000 - Imenovan za direktorja in predsednika uprave.

2008 - Imenovan za direktorja in predsednika uprave.

2015 - Imenovan za direktorja in predsednika uprave.

2021 - Imenovan za višjega svetovalca.



Nagrade:

1985 - Sitara-e-Pakistan, Pakistan.

1987 - Medalja za častna dejanja z modrim trakom, Japonska.

1993 - Poveljniški križec reda za zasluge, Madžarska.

2000 - Red vzhajajočega sonca, Zlata in Srebrna zvezda, Japonska.

2002 - Sprejem v Japonsko avtomobilsko hišo slavnih.

2004 - Poveljniški križec z zvezdo reda za zasluge, Madžarska.

2007 - Padma Bhushan, Indija.

2020 - Veliki križec reda za zasluge, Madžarska.