25 milijonov prodanih avtomobilov

Pri znamki Suzuki imajo letos nov razlog za slavje, ker so Japonci v teh dneh razkrili, da so domačim, japonskim kupcem od leta 1955 pa vse do današnjih dni dostavili že 25 milijonov novih avtomobilov. Ostale do sedaj prodane suzukije pa lahko srečate na cestah in brezpotjih celega sveta.

Odličen rezultat za ne ravno največjo avtomobilsko znamko, ki je v avtomobilski posel vstopila relativno kasno (1955), vendar je kasneje postala znan specialist za majhne avtomobile in majhna terenska vozila. Prvi resnično pomemben jubilej (10 milijonov prodanih avtomobilov) so Japonci dosegli šele po štiriintridesetih letih proizvodnje (leta 1989), vendar jim je globalna ekspanzija zagotovila rast, zato so za nadaljnjih 30 milijonov prodanih avtomobilov (leta 2009) porabili dodatnih 20 let proizvodnje. V oktobru leta 2013 so naznanili, da so po celem svetu prodali že več kot 50 milijonov avtomobilov.

Sedaj smo izvedeli, da so kupcem na Japonskem dostavili že 25 milijonov novih avtomobilov. Za ta uspeh so pri znamki Suzuki potrebovali približno 65 let in 7 mesecev. Za to je zaslužen predvsem njihov tržni uspeh na domačem tržišču, kjer je znamka Suzuki številka 1 na področju 'kei-car' (lahek avtomobil) avtomobilov. Zgodba o štirikolesnih Suzukijih se je pričela odvijati v oktobru leta 1955, ko so predstavili svoj prvi model, imenovan suzulight 360 SS, ki ga je japonska veja združenja SAE (Society of Automotive Engineers) zaradi nekaterih naprednih tehničnih rešitev uvrstila med 240 mejnikov v celotni zgodovini japonske avtomobilske industrije. Med modeli, ki so znamki Suzuki v prej omenjenem obdobju zagotovili veliko domačih kupcev, pa omenjajo še modele jimny (1970), alto (1979), wagonR (1993), spacia (2013) in hustler (2014).

Seznam najbolje prodajanih Suzukijevih modelov na Japonskem (v milijonih …)

Alto: 5,24

WagonR: 4,81

Carry: 4,67

Every: 3,25

Fronte: 1,59

Spacia: 1,01