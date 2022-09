5 novih prototipnih gospodarskih različic

V Hannovru, kjer poteka letošnji sejem »IAA Transportation«, se je kupcem predstavilo tudi pet povsem novih različic Volkswagnovega novega prodajnega hita, ker je njihov striktno električno gnani 'E-Bulli' do sedaj prepričal že približno 13.700 (število prednaročil …) kupcev.

Približno polovico do sedaj prejetih prednaročil so Nemci pobrali na račun gospodarsko orientirane različice (cargo) modela ID. buzz, svoj lonček pri spodbujanju kupcev pa je tokrat pristavilo tudi pet podjetij, kjer se pretežno ukvarjajo z izdelavo nadgradenj za lahka in težja gospodarska vozila. Tako smo v Hannovru dobili pet novih tovorno orientiranih prototipov tega 'retro' modela, ki niso nastali pri hišni znamki 'VW-Nutzfahrzeuge', temveč pri znamkah Veith, Snoeks, Bösenberg, Wükaro in Miele.

Pri nizozemskem izdelovalcu nadgradenj z imenom Snoeks so tokrat predstavili ID. buzz cargo v prototipni 5-sedežni 'Flex-Cab' različici z električno pomično zadnjo klopjo za 3 potnike, ki jo uporabnik po potrebi (v slučaju prevažanja tovora) lahko v celoti zloži, da pridobi prostor za tovor. Iz povsem drugačnega testa je prototipni ID. buzz cargo znamke Veith, ker so Nizozemci ustvarili dejansko tovorno 'single-cab' različico modela ID. buzz cargo, ki se lahko pohvali s 6-kubičnim prostorom za tovor. Na sopotnikov strani najdete vrata za dostop do tovornega prostora, še lažji dostop do tovora pa zagotavljajo krilna vrata na zadku.

Po zaslugi nemške znamke Bösenberg so obiskovalci letošnjega salona v Hannovru lahko spoznali tudi ID. buzz cargo v obliki striktno električno gnanega reševalnega vozila. Zaradi povečanih potreb po električni energiji (reševalna oprema in dodatna signalizacija) ima takšen ID. buzz cargo vgrajeno dodatno 'porcijo' akumulatorjev. Obstaja pa tudi ID. buzz cargo, ki je primeren za prevoz pokvarljivih živil. To različico so razvili pri znamki Wükaro. Tudi v tem primeru je bil ID. buzz cargo deležen vgradnje dodatnega paketa akumulatorjev za hlajenje občutljive vsebine v tovornem prostoru. Vgrajeni dodatni set akumulatorjev bo uporabniku lahko zagotovil od 6 do 8 ur hlajenja.

Na razstavnem prostoru znamke Miele lahko obiskovalci občudujejo servisno različico modela ID. buzz cargo z vgrajenimi regali v tovornem prostoru in zložljivo mizico na območju armaturne plošče. V tem primeru so pri znamki Miele že izdelali 5 takšnih, rdeče obarvanih primerkov modela ID. buzz cargo s 650 kilogramsko uporabno nosilnostjo (prostornina tovornega prostora: 3,9 m3), ki se lahko pohvalijo z največ 425 kilometri avtonomije.