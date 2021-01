Alternativni cayman

Aston Martin 1936 Ulster

V britanskem podjetju Mellors Elliot Motorsport, kjer se že več kot 40 let ukvarjajo predvsem s pripravo profesionalnih reli dirkalnikov ter tudi restavriranjem starodobnih vozil, prihaja novica o novem projektu njihove hčerinske družbe Fifteen Eleven Design, ker se bodo tokrat posvetili legendarnemu ljudskemu porscheju 914.

Čeprav se v podjetju Mellors Elliot Motorsport večinoma ukvarjajo samo s tekmovalnimi vozili, so že pred časom ugotovili, da lahko razširijo poslovno dejavnost na restavriranje starodobnikov in celo na izdelavo unikatnih 'resto-mod' različic nekaterih prepoznavnih avtomobilov iz preteklosti. V ta namen so ustanovili družbo Fifteen Eleven Design, ki si je v krogu poznavalcev zelo hitro ustvarila dobro ime, predvsem na račun izdelave zelo kvalitetnih in verodostojnih reprodukcij nekdanjih britanskih športnikov kot sta MG K3 'Mille Miglia' (1934) in pa aston martin 'Ulster' (1936). Pri njih je potekalo tudi totalno restavriranje klasičnega GT lepotca znamke Maserati (model 3500 GT ‘Iniezione’ iz leta 1962), ki je prvi serijski avtomobil, okrašen z legendarno kratico GTI. Njegov lastnik je zaradi kvalitetno opravljenega dela britanskih rokodelcev kasneje osvojil eno izmed najbolj prestižnih nagrad na najpomembnejšem britanskem dogodku te vrste ('Salon Privé Concours D’elégance').

Med ljubitelji vozil znamke Ford je odmevala tudi predstavitev njihovega unikatnega „Hundeknochen“ (pasja kost) escorta prve generacije (escort Mk1 'Speedster' iz leta 1972), ki so mu v podjetju Fifteen Eleven Design skrajšali medosno razdaljo, mu odstranili streho ter ga spremenili v pošast z vgrajenim Fordovim V6 motorjem (24v). Sedaj so Britanci napovedali realizacijo legendarnega ljudskega porscheja (vw-porsche 914), ki je lani praznoval 50-letnico obstoja. Tudi v tem primeru so se Britanci odločili za radikalen pristop, ker bodo veliko sestavnih komponent nadomestili z novejšimi sestavnimi deli (podvozje, zavorni in izpušni sistem ter pogonski sklop), ki jih bo večinoma prispeval model cayman (987C / 2005 - 2013). Posledično se bo britanski novodobni porsche 914 lahko pohvalil z vgrajenim 3,4-litrskim šestvaljnim bencinskim motorjem, ki bo povezan s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom. Tehnološko oplemenitenje porscheja 914 bo tudi dobro vidno, ker bo britanski izdelek počival na 18-palčnih kolesih s platišči legendarne znamke Fuchs.

Omenjajo pa tudi veliko ostalih modifikacij, ker bo vgradnja občutno močnejšega pogonskega sklopa za seboj potegnila tudi ojačitve karoserije in namestitev številnih drugačnih karoserijskih delov, izdelanih iz ogljikovih vlaken. Ob tem bo novodobni porsche 914 deležen tudi manjših stilističnih popravkov (drugače oblikovan prednji pokrov in pokrov motorja, drugačen prednji odbijač, prosojna targa streha, vgradnja drugačnih zunanjih svetil) in oplemenitenja notranjosti potniške kabine. Čeprav gre v primeru tega avtomobila za unikatno stvaritev, ki definitivno ne bo poceni, so Britanci že napovedali možnost nastanka manjše serije takšnih športnih porschejev.