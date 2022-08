Avtomobilček za britanski podmladek

Jutri se v Veliki Britaniji odpirajo vrata letošnjega British Motor Show salona, na katerem bodo obiskovalci lahko prvič spoznali prvi avtohtoni britanski električni avtomobil, ker so ga zasnovali in izdelali Britanci iz domačih, britanskih sestavnih komponent.

Novi serijski model znamke YDMC (Young Driver Motor Cars) ni nastal v režiji kakšnega znanega britanskega proizvajalca avtomobilov, temveč po zaslugi največje britanske avtošole (Young Driver) za voznike, ki še niso dopolnili 17 let. Čeprav je ta izredno majhen (dolžina: 210 cm (približno)) in striktno električno gnani avtomobil v prvi vrsti namenjen pridobivanju vozniških izkušenj za zelo mlade voznike (otroci v starosti od 4 do 10 let), ga po navedbi proizvajalca lahko uporablja tudi kakšna, ne preveč obilna odrasla oseba, vendar ne v cestnem prometu, ker gre za avtomobil, ki ga bodo Britanci prvenstveno srečevali na poligonih avtošol, čeprav se vozilo nahaja v prosti prodaji za vse tiste, ki imajo doma lastno 'omrežje' cest.

Za samodejno premikanje tega simpatičnega avtomobilčka, ki je oblikovan v maniri hitrih superšportnikov, so Britanci uporabili dva 24-voltna električna motorja, ki jih z energijo oskrbujeta dva 12-voltna akumulatorja. Žal Britanci ob predstavitvi tega otroškega bolida niso razkrili vseh tehničnih podatkov in morebitnih prodajnih cen, vemo pa, da bo končna hitrost tega avtomobilčka odvisna od izbire menjalnega razmerja. Najmlajši vozniki bodo lahko s tem avtomobilčkom dosegli največjo hitrost 11 km/h, bolj 'zrelim' in pogumnim voznikom in voznicam bo na voljo različica z največjo hitrostjo 40 km/h. Takšno hitrost bo mogoče doseči na stezi kakšnega izmed 45. britanskih šolskih poligonov, kjer vam bodo za 15 minutne testne vožnje zaračunali 20 britanskih funtov.

Britanci pravijo, da ta avtomobilček ni igrača, temveč verna in pomanjšana kopija pravih električnih avtomobilov. To navedbo so podkrepili tudi z opisom razpoložljive varnostne in komfortne opreme. Spisek možne dodatne komfortne opreme je kratek, ker je na njemu samo platnena streha, nekoliko daljši je spisek ostale opreme, med katero najdemo tudi kamero za vzvratno vožnjo, delujoče smernike in luči ter digitalno armaturno ploščo s tremi inštrumenti (brzinomer, ura in indikator dosega), kot resnično posebnost pa omenjajo možnost personalizacije, ker je na armaturni plošči lahko vidna fotografija lastnika vozila ter njegovo ime in priimek.

S serijsko proizvodnjo tega avtomobilčka, ki naj bi za vožnjo z avtomobili navdušil čim več današnjih otrok, bodo pričeli še ta mesec.