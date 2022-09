Avtomobilska industrija ima samomorilske težnje

Glede na trenutno geopolitično situacijo v Evropi nam počasi že postaja jasno, da postaja življenje čedalje dražje, ker se draži vse okoli nas, vključno z avtomobili. Lep dokaz je aktualna raziskava kluba ADAC, kjer ugotavljajo, da smo se kupci iz 'kraljev' že zdavnaj spremenili v 'ovce' …

Se spominjate lepih časov, ko ste prišli v avtomobilski prodajni salon, kjer so vas ob omembi plačila z gotovino takoj obravnavali kot 'VIP' osebo in vam ob nakupu novega avtomobila ustregli na najboljši možni način, aja pa še opremo in motorizacijo ste lahko izbrali po svojih potrebah in okusih … Zbudite se! Te pravljice, kjer je bil kupec dejanski kralj in je bil on tisti, ki bo odločal kaj potrebuje in kaj naj bo vgrajeno v njegovo novo vozilo, je že zdavnaj konec, ker je sedaj prodajalec (ob navezi z bruseljsko politiko …) tisti, ki vam pove kaj potrebujete v vašem novem avtomobilu in kakšen avtomobil si sploh želite (po možnosti SUV, ker ima za proizvajalca odlično dodano vrednost …) … Aja, pa vse skupaj lahko dobite samo v paketu (ob nakupu svežega mleka pri lokalnem 'dobrem sosedu' vam zraven 'uvalijo' še par novih čevljev in komplet novih AA baterij, čeprav rabite in si želite samo mleka, ker je to pač 'v paketu' …). Na ta način lahko trgovci z avtomobili obogatijo, ker kupcu z veseljem prodajo tudi vse tisto, česar si ne želi, niti ne potrebuje … Smo kupci potemtakem res še kralji ali smo samo še 'ovce za striženje'?

Žal izsledki kluba ADAC kažejo ravno na to, da nas prodajalci novih avtomobilov čedalje bolj 'ožemajo', ob tem pa 'revčki' tarnajo, da jim je padla prodaja novih avtomobilov, nekateri bi celo potrebovali pomoč države. Po drugi plati se pa nekateri proizvajalci avtomobilov hvalijo z doseženimi poslovnimi rezultati v zadnjem času … Strokovnjaki kluba ADAC so primerjali opremo in prodajne cene novih avtomobilov v obdobju od leta 2017 do sedaj in ugotovili, da so se novi avtomobili v zadnjih petih letih na nemškem tržišču v povprečju (glede na razrede vozil …) podražili za neverjetnih 44 odstotkov, in to večinoma s popolnoma enako opremo in stopnjo motorizacije. Leta 2017 ste za povprečno vredno novo vozilo odšteli 44.908 evrov, v juliju leta 2022 ste morali za enako opremljen in enako motoriziran model odšteti 53.525 evrov. V povprečju so se novi avtomobili podražili za slabih dvajset odstotkov (ob upoštevanju 8-odstotne inflacije).

Nemci so ugotovili, da so se v zadnjih petih letih najbolj podražili novi avtomobili iz evropskega A (mini) in B (supermini) segmenta, pravi malčki (A segment) so se podražili za 44 odstotkov, medtem ko je prodajna cena novega predstavnika evropskega B segmenta (polo, clio, peugeot 208 …) poskočila za 30 odstotkov. Za približno 21 odstotkov so dražja tudi nova vozila iz 'golfovega' razreda (evropski C segment, spodnji srednji razred). Za drastično podražitev majhnih novih avtomobilov je zaslužna predvsem bruseljska direktiva glede obligatorne vgradnje nekaterih elektronskih asistenčnih sistemov, zato vozila iz evropskega A in B segmenta izgubljajo kupce, ker se ti posledično raje odločijo za nakup avtomobila iz C segmenta. Podražitev novih avtomobilov iz višjih cenovnih segmentov pa je po mnenju predstavnikov kluba ADAC povsem nesprejemljiva, ker vam za več denarja ponudijo manj.

Priča smo tudi trendu izginjanja cenovno dostopnih različic posameznih modelov novih avtomobilov, kjer so proizvajalci v zadnjem obdobju načrtno ukinili proizvodnjo slabše opremljenih in slabše motoriziranih različic, ker 'ubogi revčki' z njimi premalo zaslužijo. Pred približno enim letom ste si v Nemčiji lahko omislili novega, osnovno opremljenega golfa (66 kW/90 KM) za odštetih 20.700 evrov. Sedaj dobite osnovno motoriziranega (130 KM) in opremljenega novega golfa za 29.560 evrov, ker prej omenjene različice ne morete več naročiti. Podobno velja tudi za fiat tipo. V maju leta 2021 ste za osnovnega tipa z vgrajenim 100 'konjskim' (74 kW) pogonskim sklopom odšteli 17.490 evrov, letos vas bo nakup osnovno opremljenega in osnovno motoriziranega tipa dobro udaril po žepu, ker boste za takšen nov avtomobil morali odšteti 28.490 evrov (nemška prodajna cena).

Podobno velja tudi za avtomobilske znamke, kjer pospešeno forsirajo družbeni prehod v 'zeleno mobilnost' (najbrž s tem mislijo na zaslužene dolarje …), ker so nekateri novi električni avtomobili občutno dražji. Lep primer tega je ford mustang mach-e, ki se je v Nemčiji v enem letu podražil za približno 10.000 evrov (46.900 evrov (2021) / 56.500 (2022)), in to ob nespremenjeni opremi in pogonskem sklopu. Zdi se, da proizvajalci ob tem pozabljajo, da s takšno modelno in cenovno politiko ne pridobivajo novih kupcev njihovih novih avtomobilov, temveč jih kvečjemu odganjajo iz prodajnih salonov. Osebno poznam že veliko ljudi, ki so mi zaupali, da tudi pod razno ne razmišljajo o nakupu precenjenega novega avtomobila, namesto tega bodo raje vzdrževali in vozili njihove obstoječe 'jeklene konjičke'. Lep dokaz tega je tudi aktualni vzpon evropske 'Youngtimer' (avtomobil s starostjo od 20 do 30 let …) scene, ker gre za avtomobile, ki so za razliko od modernih avtomobilov še zelo razumno otovorjeni s komfortno in varnostno opremo ter elektroniko.

Lahko ob tem celo razmišljamo o 'tihi revoluciji' v vrstah potencialnih kupcev novih avtomobilov? Ja, ker ljudi ne moti to, da je nov avtomobil 'do nezavesti' otovorjen z modno IT 'kramo', če mislite, da ga potrebujete, ga boste pač kupili. Moti jih to, da ob nakupu novega avtomobila nimajo več možnosti glede izbire tega, kaj naj bo vgrajeno v vozilo in kaj ne, ker o tem sedaj odloča politika in marketing, ne pa kupci …