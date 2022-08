Berlingo s karakterjem

Citroën 2CV 'Fourgonnette' Citroën tip HG

Žal živimo v časih, ko je uporaba 'Badge engineering' filozofije pri razvoju in izdelavi avtomobilov dosegla že groteskne razsežnosti. Lep primer tega so aktualni 'petorčki' iz koncerna Stellantis in sorodna 'prava toyota' z oznako 'ProAcem City' za vse tiste, ki prisegajo na pregovorno kakovost 'japonskih' avtomobilov.

Nekoč smo avtomobile kupovali na osnovi drugačnih, lahko bi celo rekli nacionalnih vrednot, ker so bili avtomobili v pogledu karakternih lastnosti bolj pisani na kožo prebivalcem iz držav, kjer so avtomobile zasnovali in tudi izdelovali. Globalizacija je izničila vse te vrednote, ker vam danes dostikrat ponujajo samo še avtomobile po jugoslovanskem načelu »isto sranje, drugo pakovanje.« Tako si sedaj lahko v primeru koncerna Stellantis omislite model avtomobila v kombinaciji s številnimi različnimi blagovnimi znamkami (citroën berlingo, fiat doblò, peugeot partner/rifter, opel/vauxhall combo in seveda 'japonska' toyota proacem city), kjer za vizualno razlikovanje med vozili poskrbijo predvsem nekoliko preoblikovani prednji deli karoserij in malenkostne spremembe zadkov, medtem ko ostaja bočna linija pri omenjenih 'šestorčkih' skoraj povsem enaka.

K sreči za ljubitelje karakternih avtomobilov pa na tem svetu obstajajo tudi ljudje kot sta italijanski podjetnik Fabrizio Caselani in madžarski oblikovalec David Obendorfer, ki sta pred časom že predstavila moderno verzijo legendarnega Citroënovega 'pujsa' (tip H) na osnovi serijskega jumperja, nato sta v oblikovnem slogu modela H oblekla še aktualnega berlinga (typ HG by Carrosserie Caselani). Sedaj je pred nami njun zadnji poklon legendarnim modelom znamke Citroën, ker sta aktualnega berlinga spremenila v novodobnega poltovornega (furgon) 'spačka', ki sta ga poimenovala 2CV 'Fourgonnette'. Očitno je njuna nostalgično obarvana ideja glede predelave modela berlingo všeč tudi vodilnim pri znamki Citroën, ker so tudi v tem primeru odobrili nastanek posebne serije takšnih, s karakterjem znamke Citroën dobro prežetih vozil, vendar jih ne bodo predelovali Francozi, temveč Italijani iz družbe Caselani Automobili Srl P.I. (oblikovna prenova, odnosno 'postaranje' oblike z vgradnjo novih karoserijskih delov iz poliestra).