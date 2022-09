Denarnice ponovno v vlogi 'žvižgačev'

Leta 2000 ustanovljena zavarovalna hiša WarrantyWise je ena izmed številnih britanskih zavarovalnic, ki lastnikom avtomobilov omogoča sklenitev dodatnega zavarovanja (extended car warranty), povezanega z obrabo, posledično menjavo in splošno pokvarljivostjo sestavnih delov pri avtomobilih.

Njihova študija o pokvarljivosti in zanesljivosti avtomobilskih znamk prinaša nekoliko drugačne rezultate od tistih, ki smo jih vajeni pri raznih 'poljudno-znanstvenih' študijah tipa 'J.D. Power', ker si Britanci pri raziskavah pomagajo s hišno, zelo obširno (približno 131.000 sklenjenih zavarovalnih pogodb) bazo podatkov o pokvarljivosti avtomobilov v starosti do desetih let. Na podlagi teh izsledkov vedno spregovorijo samo 'denarnice' lastnikov, ki se ob tem v bistvu spremenijo v 'žvižgače'. S tem izničijo vpliv (morebitno laganje …) človeškega faktorja, ker ljudje pri podobnih raziskavah na vprašanja o zanesljivosti avtomobilov ne odgovorijo vedno po pravici … predvsem zaradi tega, ker ne želijo pljuvati v lastno skledo (varovanje lastnega ugleda in ugleda avtomobilske znamke), čeprav si njihova 'skleda' ('štirikolesni objekt poželenja') v resnici morda zasluži kakšen dober pljunek …

Čeprav bi v skladu z 'miti, bajkami in legendami', ki veljajo pri nas na Balkanu, pričakovali, da se bodo na lestvici najmanj zanesljivih modelov avtomobilov znašli predvsem štirikolesniki italijanskih in francoskih znamk, se motite, ker so jo tudi tokrat okupirali predvsem predstavniki nemških ter britanskih znamk in celo en predstavnik japonskih avtomobilskih znamk, ki so sicer znane po zelo zanesljivih serijskih modelih. Tega očitno ne moremo več reči za mazdo CX-5, ker se je tokrat uvrstila na 'sramotilni steber' z imeni desetih, splošno najbolj pokvarljivih modelov nekaterih avtomobilskih znamk, kjer sicer kraljujejo serijski modeli znamke BMW, takoj za petami tej znamki so serijski modeli znamk Land Rover in Porsche, med najbolj pokvarljiva pa sodita še dva serijska modela znamk Audi in Bentley. V pogledu odlične zanesljivosti znamk pa znova ni presenečenj, ker prvih pet mest zasedajo japonske avtomobilske znamke (Honda, Mazda in Toyota). Tokrat so Britanci okronali kompaktno hondo jazz (indeks napak: 93,7 od 100). Veliko večje presenečenje je deseto mesto znamke Peugeot, med najbolj zanesljivimi rabljenimi avtomobili pa najdemo tudi izdelke znamk KIA, Hyundai in Suzuki.

Najbolj finančno pogubno (v pogledu porabljenega denarja za stroške popravil …) je lastništvo aristokratskega SUV modela znamke Land Rover (model range rover), ker gre za kronično obolel avtomobil (indeks napak: 20,2 od 100) v pogledu nezanesljivega delovanja. Posledično vas bo popravilo takšnega avtomobila v najslabšem primeru lahko olajšalo za skoraj 24.000 britanskih funtov.