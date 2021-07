Elektromobilnost za nezahtevne

Iz Nemčije prihaja novica o striktno električno gnanem avtomobilčku nemške znamke ACM, ki bo zanimiv predvsem za ljudi iz območij, ki niso dobro 'posejana' z električnimi polnilnicami, poleg tega naj bi takšen avtomobil privabljal kupce tudi z razumno prodajno ceno.

V primeru novega modela znamke ACM (Adaptive City Mobility) gre za nadaljevanje zgodbe iz leta 2019, ko so Nemci po približno šestih letih razvoja prvič predstavili njihov prototip z oznako city concept. Sedaj, po približno dveh letih intenzivnih testiranj je pred nami striktno električno gnani 5-vratni predstavnik kategorije L7e (dolžina: 360 cm) z modelno oznako city one, katerega posebnost so štirje izmenljivi akumulatorji v navezi z dodatnimi strešnimi 'kanistri' (akumulatorji), ki imajo v tem urbanem vozilu predvsem vlogo podaljševalca dosega. Posledično vam ob vožnji z njim ne bo potrebno iskati primernih polnilnic z električno energijo, zato so za takšen koncept elektromobilnosti zelo zainteresirani v državah z ne ravno najboljšim omrežjem električnih polnilnic.

Nemška ideja slavi predvsem polnjenje na domači vtičnici, čeprav ob tem obstaja tudi možnost polnjenja na kakšni hitri polnilnici. Polnjenje štirih izmenljivih akumulatorjev (skupna masa: 42 kg (4 x 10,5 kg)) s skupno kapaciteto 10 kWh bo na domači vtičnici končano v približno osmih urah, obisk hitre polnilnice bo skrajšal čas polnjenja za približno 3 ure. Osnovni paket vgrajenih akumulatorjev bo takšnemu malčku zagotovil približno 100 kilometrov avtonomije (povprečna uradno deklarirana poraba električne energije na 100 km: 8,5 kWh), ob prevažanju dodatnih akumulatorjev na strehi, bo avtonomija lahko poskočila na približno 200 kilometrov, ki pa jih ne boste prevozili ravno v najhitrejšem tempu, ker znaša največja hitrost modela city one samo 110 km/h. V osnovni sedežni konfiguraciji boste v takšno mestno vozilo lahko stlačili 5 'kompaktnih' potnikov, odnosno dva potnika in tovor (razpoložljiva prostornina: 1450 litrov).

Ostalih tehničnih podatkov pa Nemci zaenkrat niso razkrili. So pa omenili možno prodajno ceno v območju 11.000 evrov …