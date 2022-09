Gorsko reševalno vozilo

Iz Nemčije prihaja novica o novem 'mini rešilcu' podjetja Edelstahlverarbeitung Bogner GmbH, ki je v prvi vrsti namenjen reševanju oseb na težko dostopnih območjih. Njihov ATSC (All Terrain Special Car) se trenutno nahaja v fazi zaključnih testiranj pri nemški organizaciji GTÜ.

Podjetje Edelstahlverarbeitung Bogner GmbH, ki ga je ustanovil Josef Bogner, se trenutno ukvarja predvsem z izdelavo posebnih gasilskih in reševalnih vozil. Ker je Josef Bogner tudi sam redno sodeloval pri gašenju različnih požarov in ob tem pomagal tudi pri reševanju oseb je na podlagi pridobljenih osebnih izkušenj ugotovil, da gasilci in reševalci pri svojem delu potrebujejo več dejansko kompaktnih (vozilo z največ 410 cm skupne dolžine …) in posledično zelo okretnih in terensko dobro prehodnih reševalnih vozil, ki pa niso namenjena prevozu ponesrečenih v bolnišnice, temveč samo prevozu ponesrečencev iz težko dostopnih predelov do običajnih reševalnih vozil.

Tako se leta 2020 odločil, da bo skupaj s sodelavci razvil lahko reševalno vozilo, ki ustreza njegovim predstavam o takšnem izdelku. Za osnovo njihovega projekta so Nemci uporabili velikoserijski izdelek znamke John Deere (model gator HPX), ki ga v obratu podjetja Edelstahlverarbeitung Bogner GmbH opremijo z nadgradnjo iz nerjavečega jekla (nosilna konstrukcija) in aluminija ter opremijo po željah reševalcev (DIN 1789). V osnovi se lahko v takšnem vozilu peljeta dva reševalca in en ponesrečenec, med vgrajeno opremo pa omenjajo vse do sedaj znane tipe nosil, dodatni akumulator s samodejnim polnilcem, vgrajeni EKG, primerno kabinsko osvetlitev, ogrevano kabino in kamero za vzvratno vožnjo. Ob tem je moralo to vozilo prestati tudi nekaj poskusnih trčenj in pa varno prestati test po DIN normi (DIN 8082 ROPS), ki vključuje tudi večkratno prevračanje vozila, čeprav je v vozilo vgrajen žiroskop, ki lahko voznika tudi opozori na možnost prevračanja ob vožnji po brezpotjih.

Za samodejno premikanje tega simpatičnega in uporabnega gorskega reševalnega vozila (dolžina: 300 cm, širina: 150 cm, višina: 195 cm) skrbi serijsko vgrajeni 1,0 litrski dizelski motor, ki lahko ob povezavi z brezstopenjskim samodejnim menjalnikom mobilizira 14 kW (20 KM) pogonske moči, posledično se s takšnim 4x4 (možna je tudi uporaba zapore diferenciala) rešilcem ne boste peljali zelo hitro, ker znaša njegova končna hitrost samo 40 km/h. V podjetju Edelstahlverarbeitung Bogner GmbH pričakujejo, da bo vozilo po uspešno prestanih testiranjih v kratkem dobilo dovoljenje nemškega urada KBA za zagon serijske proizvodnje in kasnejšo prodajo kupcem.