Hanoverska razširitev modelne palete

Na letošnjem salonu IAA Transportation si obiskovalci lahko prvič ogledajo nov prototip nemške znamke ElectricBrands, ki s prototipom XBUS S napoveduje širitev njihove 'last mile delivery' ponudbe lahkih električno gnanih dostavnih vozil.

V kriznih časih, v katerih se že nahajamo, po navadi prične rasti povpraševanje po majhnih avtomobilih in tudi po manjših gospodarskih vozilih. Tega se očitno dobro zavedajo tudi vodilni pri nemški znamki ElectricBrands, ker so v Hannoverju v teh dneh predstavili prototip manjšega brata že znanega prototipnega modela XBUS (dolžina: 3945 mm), ki je do sedaj nastal v samo treh voznih primerkih. Sedaj nam Nemci predstavljajo nekoliko krajši (- 74 cm) XBUS S (dolžina: 3200 mm, širina: 1430 mm, višina: 1730 mm), ki bo kupcem na voljo v treh možnih pogonskih konfiguracijah (prednji, zadnji ali pa 4x4 pogon). Ta okoljevarstveno usmerjen (nizka masa in urbano odmerjene mere karoserije …) električni avtomobilček bo najbrž navdušil predvsem ljudi, ki se ukvarjajo z mestno 'last mile delivery' dostavo (prevoz oz. dostava blaga od distribucijskega skladišča do končnega odjemalca), ker gre v primeru tega lahkega gospodarskega vozila za dejansko kompakten, lahek in posledično zelo okreten avtomobil, ob povezavi z maksimalnim izkoristkom prostora za prevoz tovora, glede na omejene karoserijske gabarite vozila. Mali nemški delavček bo ob tem lahko prepeljal do 1656 litrov tovora, vendar ob predpostavki, da ta tovor skupaj z voznikom ni težji od 750 kg.

Nemci ob predstavitvi tega simpatičnega mestnega dostavnika niso omenjali zalog pogonske moči in končne hitrosti, ki je pri njihovih prototipih po navadi omejena na 'vrtoglavih' 90 ali pa 100 km/h, so pa povedali da znaša serijska kapaciteta fiksno vgrajenih akumulatorjev od 8,4 do 18,4 kWh, si pa kupec po potrebi lahko omisli tudi vgradnjo dodatnega paketa (+ 10 kWh) zamenljivih akumulatorjev ter vgradnjo solarnih modulov z največjim možnim tlorisom v območju 6 kvadratnih metrov. V tem primeru naj bi vozilo v idealnih pogojih (lepo vreme) prejelo dodatnih 13 kilovatnih ur (približno) električne energije. Baje boste na račun te dodatne oskrbe z elektriko, ki vozilu v idealnih pogojih lahko zagotovi dodatnih 120 kilometrov avtonomije, lahko s samo enim polnjenjem akumulatorjev prevozili skoraj 600 km (45 kWh) pri maksimalni hitrosti (90, odnosno 100 km/h). Za manj odštetega denarja (recimo ob nakupu osnovno opremljene verzije …) se boste tudi manj vozili, ker Nemci ob tem omenjajo samo 120 (8,4 kWh) kilometrsko avtonomijo. Trenutno Nemci niso razkrili možnih prodajnih cen modela XBUS S, vemo pa da boste v Nemčiji za osnovno različico modela XBUS odšteli najmanj 17.380 evrov ('Mehrwertsteuer' (davek na dodano vrednost) je že vključen v tovarniško ceno), čeprav se cene do leta 2024, ko naj bi pričeli prodajati ta model, lahko še spremenijo …

Obiskovalcem se je ponovno predstavila tudi tovorna različica njihove okretne (rajdni krog: 9 metrov) evette, sicer moderne verzije legendarne BMW-jeve isette, ki so jo Nemci poimenovali evetta cargo. V tem primeru gre za nekoliko večji in bolj karakterno oblikovan 'XBUS S', ki se posledično lahko pohvali tudi z večjo kapaciteto prevoza tovora, ker lahko v ta lahki (masa: 800 kg, vključno z akumulatorji) avtomobilček (dolžina: 3500 mm, širina: 1500 mm, višina: 1800 mm, medosna razdalja: 2000 mm) stlačite do 1950 litrov tovora (dimenzije tovornega prostora: 1500 x 1300 x 1000 mm) z maso, ki ne sme presegati 600 kg. Vgrajeni sklop pogonskih akumulatorjev (kapaciteta 14 kWh) vam bo ob križarjenju z 90 km/h omogočil približno 150 kilometrski akcijski radij s samo enim polnjenjem vgrajenih akumulatorjev. Prvi izdelani primerki tega avtomobila se bodo pojavili leta 2023, ko naj bi Nemci izdelali najmanj 5000 primerkov modela evetta. Za evetto cargo bodo od kupca zahtevali skoraj 20.000 evrov.