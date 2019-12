Italijan zanesljivejši od Nemcev

Fiat tipo je kompakten rabljen avtomobil z najmanj okvarami in najvišjo stopnjo zanesljivosti po treh letih lastništva. To je najbolj presenetljiv rezultat analize okoli 5 milijonov tehničnih pregledov registriranih osebnih vozil v Nemčiji, ki jih je letos opravila nemška avtomobilska organizacija GTÜ.

Ob tem je tipo, ki je pustil za seboj drugouvrščenega audija A3 in tretjeuvrščenega mercedes-benza iz razreda A, prejel odlično oceno 0,84. V praksi to pomeni, da je na izvedenih nemških tehničnih pregledih 'pogrnil' manj kot eden izmed sto pregledanih nemških primerkov modela tipo. To je odlična popotnica za Fiatov kompaktni model, ki je zaradi razumno odmerjene količine vgrajene komfortne opreme in privlačne prodajne cene priljubljen predvsem pri kupcih, ki jim je jasno, da je manj (vgrajene elektronske krame …) v resnici lahko več (kar v vozilo ni vgrajeno, se ne more pokvariti …). Poleg tega je manj s 'kramo' otovorjen avtomobil tudi živahnejši in manj potraten s pogonskim gorivom.

Vsi rezultati letošnje analize glede zanesljivosti približno 250 različnih modelov rabljenih vozil so na voljo v objavljenem letnem poročilu GTÜ (Gesellschaft für Technische Überwachung) o rabljenih vozilih in v reviji 'Auto Zeitung'.