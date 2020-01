Italijanski skok na 'hibridni vlak'

V drugem in tretjem mesecu letošnjega leta se bosta v evropskih prodajnih salonih pojavila prva Fiatova serijska hibrida, ki napovedujeta začetek novega obdobja pri tej avtomobilski znamki, ki je lani praznovala 120 let obstoja. Prve informacije o novih hibridnih modelih so Italijani razkrili včeraj.

Lansiranje novega hibridnega modela 500 in enako motorizirane pande bodo Italijani prvič v zgodovini znamke pospremili s posebno začetno serijo 'Hybrid Launch Edition', čeprav ob tem ne omenjajo kakšnih dodatnih ugodnosti za kupce, so pa omenili dodatne logotipe in napise na obeh karoserijah omenjenih modelov ter nekaj 'sladkorčkov', ki naj bi stimulirali kupce k nakupu takšnih fiatov. Italijani pravijo, da je znamka FIAT avtomobilska znamka, ki nima samo ene, temveč dve duši. Prvo, bolj racionalno dušo, uteleša kompaktna panda, medtem ko je model 500 namenjen kupcem, ki ob nakupu avtomobila stavijo predvsem na čustva.

Oba avtomobila bo premikal popolnoma identičen pogonski sklop v obliki blagega hibridnega pogona, sestavljenega iz novega 1,0-litrskega bencinskega 3-valjnika ter pritaknjenega 12-voltnega BSG (Belt-integrated Starter Generator) generatorja, ki bo z rekuperativno pridobljeno električno energijo med vožnjo oskrboval vgrajeni sklop litij-ionskih akumulatorjev (kapaciteta: 11 Ah). Vgrajena pogonska 3-valjna 'kresnička' iz Fiatove nove družine FireFly motorjev bo tako nadomestila legendarni 1,2-litrski Fiatov FIRE (Fully Integrated Robotised Engine) motor, ki so ga Italijani izdelali v več kot 30. milijonih primerkov. Novi bencinski pogonski sklop lahko mobilizira 51 kW (70 KM) pogonske moči pri športno orientiranih 6000 vrtljajih v minuti ter 92 Nm motornega navora, ki je na voljo pri razumnih (za atmosferski motor …) 3500 vrtljajih v minuti, ker 'kresnička' uteleša prednosti 8 ventilske tehnologije ob povezavi z variabilnim krmiljenjem motornih ventilov, visoko kompresijo (12 : 1) ter večjo uporabo aluminija pri izdelavi motornih sestavnih delov.

Posledično je novi FireFly motor lahek (77 kg) in tudi bolj kompakten od predhodnika, zato se oba avtomobila lahko pohvalita z izboljšanim težiščem (-45 mm) vgrajenega pogonskega sklopa v motornem košu. Pritaknjen BSG generator z največ 3600 vatov moči poganja klinasti jermen, ki skrbi tudi za pogon ostalih pomožnih agregatov, električni pogon bo lahko aktiviran že pri hitrostih, ki so nižje od 30 km/h, njegov vklop (prestavitev menjalne ročice v nevtralni položaj) pa bo odvisen predvsem od volje lastnika, čeprav bo računalnik voznika pridno opozarjal na takšno možnost premikanja avtomobila. Italijani pravijo, da so na ta način pri obeh avtomobilih dosegli približno 30 odstotno znižanje povprečne porabe, za približno 30 odstotkov naj bi znižali tudi nivo ustvarjenih CO2 emisij. V obeh primerih je 'kresnička' povezana z novim 6-stopenjskim ročnim menjalnikom (tip C514).

Trenutno nejasne pa ostajajo dejanske zmogljivosti obeh novih blagih hibridov znamke FIAT in tudi njune prodajne cene. Vse to bodo razkrili šele v naslednjih mesecih, ob začetku prodaje, čeprav kupci lahko že naročijo primerke iz serije 'Hybrid Launch Edition'. Velja pa omeniti tudi to, da hibridizacija ni prinesla kakšnih večjih oblikovnih sprememb, nova je predvsem uporaba reciklirane plastike (10 odstotkov jo pridobijo iz oceanov, ostalih 90 odstotkov najdejo na kopnem …) pri sedežnem oblazinjenju obeh modelov. Proizvajalci takšnega materiala so temu materialu, ki naj bi navdušil predvsem okoljevarstvenike, nadeli ime SEAQUAL® YARN.