Analiza poslovanja znamke FIAT

Znamka FIAT je v Evropi v zadnjih dveh desetletjih izgubila približno polovico kupcev, zato vas bo toliko bolj presenetila informacija, da v Torinu navzlic na začetku omenjenega dejstva v teh časih pridno kujejo dobičke, čeprav ob tem prodajo manj novih avtomobilov kot nekoč.

Konec šestdesetih let in v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je znamka FIAT še lahko kitila z naslovom največjega evropskega proizvajalca avtomobilov. Tudi kasneje (v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja) so se v Torinu glede evropske prodaje avtomobilov z lahkoto postavili ob bok znamkam kot so Opel, Renault in Volkswagen. Lep primer tega je prvotni fiat punto, ki je leta 1997 s približno 571.000 prodanimi primerki 'detroniziral' Volkswagnovega golfa v Evropi. Leta 1997 je znamki FIAT uspel še en domači podvig, ker so dosegli rekorden 34-odstotni tržni delež (več kot 800.000 prodanih novih avtomobilov) na italijanskem tržišču. Kasneje (po letu 2000) so pri znamki FIAT nekako izgubili orientir, to se je odražalo predvsem s krčenjem prodajne palete in pomanjkanjem novih serijskih modelov, vse to pa se je seveda na koncu odrazilo tudi pri prodajnih številkah.

Leta 2005 so imeli kupci novih avtomobilov znamke FIAT še razumno izbiro (10 različnih serijskih modelov osebnih vozil), od dejansko mestnega modela 600 ('Seicento') pa vse do srednjerazredne crome, kasneje (leta 2018) se je od kupcev poslovil še eden izmed najbolj prodajno pomembnih serijskih modelov (grande punto), ki se bo najbrž vrnil kot 'italijanski peugeot 208', zato je trenutna izbira serijskih modelov veliko bolj omejena (samo šest modelov …), ker so se v Torinu skoncentrirali na proizvodnjo bolj dobičkonosnih vozil (ob tem omenjajo predvsem lahko gospodarski model ducato ter družino modelov iz serije 500, ki je tudi osnova za modele znamke Abarth). Zaradi tega se je lani za nakup novega fiata odločilo samo še približno 200.000 Italijanov in Italijank, trenutno ima znamka FIAT na italijanskem tržišču samo 13-odstotni tržni delež, vendar kljub temu kujejo dobičke. Kako jim to uspeva? Recept za to niso iznašli Italijani, temveč Nemci (točneje znamka BMW …), kjer so pred leti uspešno obudili legendarnega Austinovega minija, ga prilagodili zahtevam današnjega časa ter ga istočasno uvrstili v višjo 'premijsko kasto', ob tem pa so še dobro razširili njegovo modelno družino. Takšno razmišljanje, ki je tudi sodobnemu miniju že zagotovilo kultni status, je naletelo na plodna tla pri številnih kupcih, ki so za delček avtomobilske nostalgije in s tem povezano prepoznavnostjo avtomobila za to pripravljeni plačati več denarja. Ta ideja je bila všeč tudi vodilnim pri znamki Volkswagen, ko so lansirali 'new bettle', vendar pri tem še zdaleč niso bili tako uspešni kot BMW z minijem ali pa znamka FIAT s ponovno obujenim modelom 500, zato je 'new bettle' poniknil v analih zgodovine. V Wolfsburgu so to napako sedaj popravili z nostalgično oblikovanim modelom id. buzz, vendar ob povezavi z astronomsko prodajno ceno, ki bo odgnala veliko potencialnih kupcev.

V prid tega, kako so Italijani uspešno skopirali nemško idejo, pa govorijo tudi prodajne številke. Leta 2012 je imelo 37,4 odstotka vseh na novo prodanih avtomobilov znamke FIAT v Nemčiji pridih nostalgije, ki jo odraža družina modelov z oznako 500, leta 2022 so imeli nostalgično oblikovani FIAT-ovi avtomobili že 93 odstotni tržni delež v pogledu prodanih modelov, čeprav so bili ti avtomobili v Evropi v povprečju približno 8,2 odstotka dražji od primerljivih modelov drugih avtomobilskih znamk. Uspeh torinske strategije, kjer ne stavijo več na cenenost in velike proizvodne kvote, je razviden tudi iz nemških prodajnih številk za leto 2022, ker so bili modeli iz družine 500 s 52.337 prodanimi primerki okronani z naslovom najbolje prodajanih modelov iz uvoza, ker so Nemcem in Nemkam dostavili več novih vozil kot znamki MINI ter Tesla Motors. Po mnenju poznavalcev nemškega tržišča bodo Italijani s prihodom nostalgično oblikovanih modelov kot sta novi 600e ter topolino, ki ga bodo v Nemčiji tržili ob povezavah s prestižnimi znamkami kot so Armani, Damiani, Maserati in Sanlorenzo, samo še povečevali tržni delež in dobiček, ker sta za masovnost proizvodnje v koncernu Stellantis po novem zadolženi znamki Opel in Peugeot, medtem ko se znamka Citroën počasi spreminja v ponudnika vozil za manj zahtevne kupce. Zunaj Evrope pa obstajata tudi dve tržišči (Turčija in Brazilija), kjer je znamka FIAT še vedno številka 1 v pogledu letno prodanih količin novih avtomobilov, z modelom 500 elektro, ki želi tudi Američanom prodati v Evropi uspešen 'Dolce Vita' (sladko življenje) koncept, pa bodo letos skušali ponovno osvojiti tudi kupce v ZDA.