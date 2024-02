FIAT 'City-Car' concept FIAT 'Pick-up' concept FIAT 'Pick-up' concept FIAT 'Pick-up' concept FIAT 'Pick-up' concept FIAT 'Fastback' concept FIAT 'Fastback' concept

Napoved petih novih serijskih modelov znamke FIAT, ki bodo nastali v naslednjih nekaj letih, se tokrat ni zgodila v švicarski, temveč v italijanski 'Ženevi' (mestece Ginevra), ki jo je ob tej priložnosti obiskal izvršni direktor FIAT-a Olivier Francois.

Francois je ob obisku lokalne gostilne napovedal bodočnost znamke FIAT ob povezavi s povečano globalno vlogo te avtomobilske znamke in vse skupaj podkrepil z dodanim videoposnetkom, ker trenutno govorimo o petih prototipnih vozilih, ki zaenkrat obstajajo samo v virtualnem svetu. Pred tem bomo 11. julija 2024, ob praznovanju 125-letnice obstoja znamke FIAT, prvič spoznali novo pando, ki ima ob povezavi z napovedanimi novimi serijskimi modeli zelo pomembno vlogo, ker bo pet novih serijskih modelov zasnovanih na njeni modularni tehnološki platformi, seveda z različnimi filozofijami pogona (elektrika, hibridni in fosilno gnani pogonski sklop). Ob tem naj bi bilo vsem petim bodočim modelom skupnih približno 80 odstotkov vseh sestavnih delov.

FIAT 'City-Car' concept

V tem primeru gre za novo študijo mestnega avtomobila, ki je oblikovan v stilu prvotne pande 4x4, čeprav je ob tem nekoliko večji od aktualne pande. Posledično lahko govorimo o mini SUV avtomobilu, kjer se srečata prvotni minimalizem originalne pande ter tradicija, ker so Italijani v notranjosti potniške kabine ob oblikovanju armaturne plošče implementirali ovalno obliko legendarne testne steze na vrhu obrata Lingotto

FIAT 'Pick-up' concept

Ta prototip nagovarja predvsem kupce v Južni Ameriki, kjer je aktualni FIAT-ov poltovorni model strada zelo priljubljen pri kupcih takšnih vozil. Zaradi 'double-cab' zasnove ob povezavi z uporabnostjo poltovornjakov in udobjem SUV vozil naj bi takšen avtomobil utelešal kombinacijo zabave in uporabnosti, ki po navadi ustreza predvsem obrtnikom in športnikom.

FIAT 'Fastback' concept

Koncept 'visoko nasajene 5-vratne kombilimuzine', ki ga pri resno neresnih avtomobilskih znamkah oglašujejo kot 'SUV kupe', niso izumili Nemci, temveč Južnokorejci, ko so leta 2005 prvič predstavili 'kupe grotesko' znamke SsangYong (model actyon), ki ima v današnjih časih že veliko posnemovalcev različnih znamk. Ta FIAT-ov prototip, ki v bistvu ni nič drugega kot v predelu zadka zaprt 'Pick-up' concept, ni namenjen kupcem v Evropi, ga bodo pa toliko bolj veseli kupci v Braziliji, kjer je zelo priljubljena že aktualna različica SUV modela 'fastback'.

FIAT 'SUV' concept

'City-Car' concept v XXL različici ob povezavi z že tipično SUV ikonografijo.

FIAT 'Camper' concept

Zveneče modelno ime za prototipni avtomobil, ki je enostavno premajhen za uporabno počitniško vozilo, bolj verjetno gre v tem primeru za napoved novega majhnega dostavnega vozila v stilu serijskega modela fiorino.