Številka 1 v Evropi

Iz Torina prihaja novica o novem prodajnem uspehu resnično kompaktnega fiata 500 elektro, ker mu je leta 2023 uspelo ponoviti uspeh iz leta 2022, posledično je simpatični italijanski mestni avtomobil tudi letos okronan z naslovom najbolje prodajanega električnega avtomobila iz evropskega 'hibridnega' A/B (mini/supermini) segmenta.

Lani se je v Evropi za nakup tega, za današnje pojme majhnega avtomobila s prepoznavno identiteto in posledično velikim odmerkom karakterja odločilo približno 65.000 kupcev, kar mu je zagotovilo 14,7-odstotni tržni delež v prej omenjenem 'hibridnem' segmentu evropskih avtomobilov. Med evropskimi državami, kjer je 500 elektro lani vodilni (po številu prodanih primerkov …) v tem segmentu, pa omenjajo Italijo, Nemčijo, Belgijo, Španijo ter Avstrijo, medtem ko je 500 elektro v Franciji pristal na drugem mestu lanske lestvice najbolje prodajanih mestnih električnih avtomobilov. Ob primerjavi z letom 2022 se je za nakup fiata 500 elektro lani odločilo za 0,3 odstotka več kupcev, kar pa na prvi pogled ni nič posebnega, dokler ne izveste, da je prodaja ostalih (vozila drugih znamk) majhnih 'električarjev' v istem obdobju upadla za 5 odstotkov.

Dokaj solidno se fiat 500 elektro obnaša tudi v družbi vseh ostalih striktno električno gnanih avtomobilov, ker mu je lani v Italiji in Nemčiji uspelo doseči uvrstitev med tri najbolje prodajane električne avtomobile, v Španiji in Franciji je 500 elektro po zaslugi lanskih prodajnih številk uvrščen med štiri najbolje prodajane nove avtomobile te vrste. Povedano drugače, na 10. najpomembnejših tržiščih v Evropi je do sedaj dvainštiridesetkrat nagrajeni (dobitnik različnih mednarodnih nagrad in priznanj) fiat 500 elektro lani pristal na zelo solidnem četrtem mestu. Od začetka proizvodnje tega avtomobila so Italijani kupcem v 44. državah tega sveta dostavili približno 185.000 novih primerkov fiata 500 elektro.