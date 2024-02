Nov dan, nova posebna verzija

Iz Italije prihaja novica o novi posebni seriji prikupnega fiata 500 v polkabrioletski različici C, ki bo na voljo samo kupcem na določenih tržiščih, in to v simbolični nakladi (1957 primerkov), ker so se v Torinu s to posebno serijo tokrat spomnili rojstva prvotnega fiata 'Nuova' 500.

Fiatov serijski model 500 (tip 312/FF) je primer zelo uspešno oblikovanega in že zdavnaj kultnega mestnega avtomobilčka, ker je ta avtomobil z nami že od leta 2007, in to v bolj ali manj nespremenjeni obliki, za razliko od številnih ostalih današnjih, podobno velikih, vendar brezizraznih 'buhteljnov na kolesih', ki jih morajo pri ostalih proizvajalcih zamenjati ali pa pošteno obnoviti že na vsaka 4 leta. Od leta 2007, ko se je pojavila zadnja interpretacija prvotnega fiata 500 (nuova 500 (tip 110) / 1957-1975), se je za nakup prikupnega fiata, ki ima od leta 2020 tudi električno gnano sorodstvo (tip 332), odločilo približno 3,2 milijona kupcev, večina (2,7 milijona) izdelanih fiatov 500 je ostala v Evropi. Samo lani se je za nakup tega avtomobila odločilo približno 109.000 kupcev, posledično ima fiat 500 trenutno 20-odstotni tržni evropski delež v A (mini) segmentu. To potrjuje tudi statistika, ker je fiat 500 trenutno najbolje prodajan avtomobil A segmenta v petih evropskih državah (Nemčija, Španija, Avstrija, Belgija in Portugalska), istočasno mu na Poljskem in v Italiji pripada naslov drugega najbolje prodajanega novega avtomobila iz A segmenta, nekoliko slabše (3. mesto v A segmentu) se mali Italijan prodaja v Franciji in Veliki Britaniji.

Že na začetku je potrebno povedati, da primerki iz serije "Collezione 1957" niso namenjeni racionalnim kupcem, temveč ljudem z okusom in potrebnim 'drobižem', ker boste v Nemčiji za tako izveden polkabriolet odšteli 26.490 evrov, zato ljudje, ki kupujejo avtomobile na 'tekoči meter', ne bodo stali v vrsti za takšen avtomobil. Kupec te posebne različice fiata 500 bo nagrajen z dvobarvno 'Bicolore' karoserijo ter povečano količino sijočega kroma v kombinaciji s srebrno obarvanim setom 16-palčnih lahkih platišč. Nekaj 'sladkorčkov' pa lahko najdemo tudi v notranjosti okusno opremljene potniške kabine, kjer se bohoti armaturna plošča z izgledom lesa ter večja količina šik 'Poltrona Frau' usnja. Na svoj račun bodo tokrat prišli tudi 'IT fetišisti', ker je 7-palčni zaslon na dotik tokrat del serijske opremljenosti, podobno kot par logotipov na območju zadnjih bočnih kabinskih stekel. Vsa vozila iz te posebne serije bodo opremljena tudi s posebno plaketo. Bolj omejena pa ostaja izbira možnih pogonskih sklopov, ker bosta tudi v tem primeru kupcem na voljo samo dva pogonska sklopa. V prvem primeru se kupec lahko odloči za 1,0-litrski hibridni 3-valjni 'mlinček' s 51,5 kW (70 KM) pogonske moči, ljudje, ki jim je jasno, da o prestižu še vedno odloča število vgrajenih valjev, bodo seveda izbrali preizkušen 1,2-litrski bencinski 4-valjnik z nekoliko nižjo zalogo pogonske moči (50,75 kW / 69 KM). Samo kupcem na Japonskem bodo ob tem ponudili vgrajeni 5-stopenjski MTA ('automated manual transmission') menjalnik.