Vlečni konj skupine Stellantis

Če živite v Evropi imate najbrž občutek, da je znamka FIAT v današnjih časih že povsem marginalna avtomobilska znamka, ki se samo še 'šlepa' na tržnih uspehih aktualnega francosko-britansko-nemškega sorodstva, vendar se žal motite …

Pri znamki FIAT so zelo zadovoljni z izplenom leta 2023, ker so lani kupcem po celem svetu dostavili približno 1,35 milijona (+ 12 % več kot v letu 2022) novih avtomobilov in tako znova potrdili vodilno vlogo (v pogledu števila prodanih novih vozil) v skupini Stellantis. Ob tem omenjajo štiri države (Alžirija (78,6-odstotni tržni delež), Brazilija (21,8 %), Italija (12,8 %) in Turčija (15,7 %), kjer je znamka FIAT trenutno nesporna številka 1 glede števila prodanih novih vozil.

Zanimiv je tudi podatek o lanski prodaji modelov znamke FIAT v Evropi, kjer sta modela 500 (brez električne različice) in panda s približno 230.000 prodanimi primerki (44,4-odstotni tržni delež) prvaka v evropskem A segmentu (mini), podobno dobro se v Evropi prodaja tudi električni fiat 500 (A+B segment BEV vozil), ki ima posledično vodilni, 14,5-odstotni tržni delež, predvsem po zaslugi nemških, avstrijskih, italijanskih, španskih in belgijskih kupcev novih električnih avtomobilov, zelo solidna (drugo mesto na lestvici najbolje prodajanih električnih avtomobilov) je tudi trenutna tržna pozicija električno gnanega fiata 500 v Franciji.

Nad majhnimi fiati so seveda še vedno zelo navdušeni domači, italijanski kupci, ker imata fiat 500 in panda, ki je že 12. leto najbolje prodajan nov avtomobil v Italiji, trenutno 66,5-odstotni tržni delež v segmentu mini (A) avtomobilov. Tudi v Italiji je električni fiat 500 vodilni v svojem segmentu. Za približno 25 odstotkov je lani poskočila tudi prodaja fiata 500X. Tako so si Italijani lani kupili približno 175.000 novih fiatov. Z odličnimi lanskimi prodajnimi rezultati (približno 51.000 prodanih novih vozil) v Evropi se lahko pohvalijo tudi pri znamki FIAT Professional, kjer trenutno obvladujejo 26,1-odstotka evropskega tržišča novih lahkih gospodarskih vozil. Lani se je v Italiji za nakup novega ducata odločilo skoraj 22.000 kupcev, posledično ima tudi ta fiat trenutno vodilni tržni delež (29,4 %) na domačem tržišču.

V Francijo so lani dostavili približno 60.000 (+ 7,2 % ob primerjavi z letom 2022) novih fiatov, večinoma (približno 33.000 primerkov, v to kvoto so všteti tudi abarthi 500 …) gre za model 500, od tega so Francozi kupili približno 24.000 električno gnanih fiatov 500. Ta različica modela 500 je lani prepričala tudi veliko Nemcev in Nemk, posledično ima znamka FIAT trenutno vodilno vlogo v segmentu majhnih električno gnanih avtomobilov. Za približno 40 odstotkov se je lani v Nemčiji dvignila tudi prodaja novih izdelkov znamke FIAT Professional. Nekoliko manjši (+ 28 %) dvig prodaje lahkih gospodarskih vozil znamke FIAT so lani zabeležili tudi v Španiji, medtem ko sta običajni fiat 500 in njegova električna različica zaradi doseženih lanskih prodajnih številk 'kralja' v segmentu majhnih avtomobilov.

Znamka FIAT je lani ponovno konsolidirala svoj vodilni položaj (542.000 na novo registriranih fiatov, približno 45.300 več kot v letu 2022) na tržiščih Južne Amerike, kjer imajo Italijani trenutno 14,5-odstotni tržni delež. Prva konkurenčna avtomobilska znamka je v tem pogledu lani zaostala za približno 95.000 vozil … Kot vodilno državo glede priljubljenosti vozil znamke FIAT pa omenjajo Brazilijo, kjer so kupcem lani dostavili približno 140.000 novih kombilimuzin (22,6-odstotni tržni delež), približno 172.000 novih poltovornjakov (42,6-odstotni tržni delež) in še približno 26.000 novih lahkih gospodarskih vozil (44,5-odstotni tržni delež). Zanimiva je tudi informacija, ki pravi, da je znamka FIAT v Južni Ameriki že 15 let vodilni ponudnik lahkih gospodarskih vozil …

Povsem 'italijansko obarvana' je tudi Argentina, kjer je fiat cronos (predstavnik klasičnih limuzin iz B segmenta) že od leta 2021 dalje najbolje prodajan nov avtomobil, zanj se je do sedaj odločilo že več kot 350.000 argentinskih kupcev novih avtomobilov. V Argentini je zelo priljubljen tudi poltovornjak strada (poltovornjak iz B segmenta), ki ima posledično vodilni, 79,4-odstotni tržni delež v svojem segmentu. Dobre novice za znamko FIAT prihajajo tudi iz Turčije, kjer je ta znamka zadnjih 5 let številka 1 (15,7-odstotni tržni delež) v pogledu prodanih novih avtomobilov. Turkom je najbolj všeč model egea, ki je že 8 let najbolje prodajan nov avtomobil v Turčiji, zelo pa so navdušeni tudi nad modelom fiorino, ki ima posledično vodilni tržni delež v njegovem segmentu.

V lanskem marcu so se novi fiati pojavili tudi na alžirskem tržišču, kjer je 6 ponujenih serijskih primerkov avtomobilov te znamke lani prepričalo približno 50.000 kupcev novih avtomobilov, posledično ima znamka FIAT v Alžiriji trenutno rekordni, 78,6-odstotni tržni delež.