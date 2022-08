Izdelki znamk ORA in WEY kmalu na voljo v Evropi

Ora Funky Cat "First Edition"

Včeraj se je v Nemčiji odvilo pomembno poslovno srečanje, ki so ga Kitajci (Great Wall Motor Europe) in Nemci (Emil Frey Gruppe (D)) okronali s podpisom pogodbe o bodoči nemški distribuciji novih avtomobilov dveh kitajskih znamk (ORA in WEY) avtomobilov iz koncerna Great Wall Motor.

Leta 1984 ustanovljeni koncern Great Wall Motor Co., Ltd. (koncern sestavlja več kot sto hčerinskih podjetij, trenutno ima ta koncern več kot 60.000 zaposlenih …) je trenutno osmi največji proizvajalec avtomobilov na Kitajskem z bogatim naborom avtomobilskih znamk (GWM, Haval, ORA, POER, WEY in TANK), istočasno je GWM tudi največji kitajski proizvajalec SUV vozil in poltovornjakov ter tretji največji kitajski proizvajalec hibridnih avtomobilov. Njihove izdelke so že pred časom spoznali kupci iz Italije in Velike Britanije, sedaj bo distribucijo avtomobilov za ti dve in ostala evropska tržišča (Nemčija, Francija, Španija in Norveška) prevzela tudi pri nas dobro znana skupina Emil Frey, medtem ko si kupci iz Srbije, Severne Makedonije, Romunije in Bolgarije že lahko kupijo kakšen izdelek koncerna GWM, predvsem po zaslugi nekaterih evropskih obratov tega koncerna v Rusiji, Ukrajini in Bolgariji, kjer poteka proizvodnja, odnosno 'CKD' montaža njihovih vozil.

V tretjem kvartalu leta 2022 bodo Kitajci predstavili Evropejcem nabor novosti iz njihovega koncerna, tudi z obsežnim nastopom na letošnjem pariškem avtomobilskem salonu, kasneje (4 kvartal leta 2022) bodo najavljena vozila pričeli dobavljati kupcem v Evropi. Na začetku prodaje bodo evropski kupci deležni samo dveh štirikolesnih izdelkov znamk ORA in WEY. Prvi je striktno električno gnani ORA funky cat, relativno kompaktni (dolžina: 4235 mm, širina: 1825 mm, višina: 1596 mm, medosna razdalja: 2650 mm) 'lifestyle' električni avtomobil, ki so ga Kitajci spoznali že leta 2020, vendar z drugačnim imenom (ora haomao). Pri oblikovanju tega avtomobila so Kitajci poiskali navdih pri nekaterih kultnih evropskih avtomobilih, to je zelo dobro vidno ob pogledu na prednji del avtomobila, ki predstavlja oblikovno mešanico porscheja 911, fiata 500 in prvotnega minija.

Evropskim kupcem se bo predstavil tudi priključni hibrid znamke WEY z modelno oznako coffee 01 (dolžina: 4870 mm, širina: 1960 mm, višina: 1690 mm, medosna razdalja: 2910 mm), ki predstavlja premijski SUV model te znamke, ki je dobila ime po ustanovitelju in prvemu človeku (Jack Wey) koncerna GWM. Kombinirana moč vgrajenega hibridnega pogonskega sklopa v tem SUV vozilu znaša 350 kW, vozniku bo na voljo tudi 847 Nm motornega navora. S takšnim priključnim hibridom bo uporabnik ob striktni uporabi električnega pogona lahko prevozil približno 150 kilometrov (izsledki internih testiranj …). Verjetno se sprašujete, kdaj se bosta ta dva avtomobila pojavila tudi v Sloveniji. Kitajci in Nemci so glede tega trenutno bolj redkobesedni, so pa povedali, da že potekajo pogajanja glede dobave obeh avtomobilov na tržišča centralne Evrope.