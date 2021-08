Kako lahko omilite posledice segrevanja potniške kabine?

V teh dneh so strokovnjaki kluba ADAC predstavili izsledke zadnjega testa, ki je tokrat povezan s parkiranimi avtomobili v poletni vročini. Ob tem je Nemce zanimalo kako lahko njihovi lastniki ob tem omilijo posledice segrevanja potniške kabine.

Notranjost (potniška kabina) parkiranega avtomobila, ki je poleti direktno izpostavljen žgočemu soncu, se lahko dokaj hitro spremeni v pravo 'pečico' s temperaturami v območju 60 stopinj Celzija. Zato so se Nemci odločili, da v boju proti vročini preizkusijo več znanih rešitev (delna ponjava, bela rjuha, notranji senčniki in zunanje in notranje zaščitne folije, dodatno temnjena kabinska stekla …), ker so želeli izvedeti, katera od omenjenih rešitev se najbolje izkaže v praksi. V ta namen so si Nemci tokrat priskrbeli 7 identičnih avtomobilov znamke Dacia. 5 izmed tokratnih štirikolesnih 'testnih zajčkov' je obarvanih povsem enako, na testu pa so uporabili tudi po en primerek črno in belo obarvanega vozila, ker jih je zanimalo tudi to, kako lahko barva karoserije vpliva na segrevanje potniške kabine.

Ta nemški test, ki so ga izvedli z zaprtimi kabinskimi stekli na sredini dneva, je trajal približno 4 ure. Nemci so ob tem ugotovili, da je za nastanek pošteno odmerjene vročine (temperature v območju 50 stopinj Celzija) v notranjosti parkiranega avtomobila potrebnih samo 30 (približno) minut ždenja pod vročim soncem, medtem ko je za nastanek še višjih temperatur (temperature v območju 60 stopinj Celzija) potrebnih približno 60 minut. Kasneje pa temperatura v notranjosti potniške kabine narašča zelo počasi in v majhnih korakih. Ob tem so ugotovili, da na to temperaturo lahko zelo vpliva obarvanost sedežnih prevlek, temnejše ko je sedežno in ostalo oblazinjenje, bolj vroča bo notranjost potniške kabine. Na to temperaturo pa vpliva tudi izbira karoserijske barve.

Ko so Nemci po približno štirih urah izmerili temperaturo barvnega laka pri črno obarvanem dusterju, so ugotovili, da so se zunanje površine karoserije ob tem segrele na približno 65 stopinj Celzija, medtem ko se je barvni lak pri belo obarvanem dusterju v enakih pogojih segrel samo na 44 stopinj Celzija. Je imela ta temperaturna razlika vpliv na temperaturo potniške kabine? Seveda, ob tem govorimo o približno petih stopinjah Celzija razlike, ker se je notranjost črno obarvanega avtomobila ob tem segrela na 53 stopinj Celzija, pri belo obarvanem vozilu so v notranjosti potniške kabine izmerili 48 stopinj Celzija. Še večja pa je temperaturna razlika med najbolje pred soncem zaščitenim vozilom in popolnoma nezaščitenim vozilom. Najboljšo zaščito pred vročino ob parkiranju vam lahko zagotovi samo delna ponjava, ki ob tem prekriva celotno streho in vsa kabinska stekla.

V tem primeru govorimo o približno 10 stopinjah Celzija razlike med popolnoma nezaščitenim vozilom in vozilom, ki je pokrito z omenjeno ponjavo. Zelo dobro (do 8 stopinj Celzija nižja temperatura) se obnesejo tudi zunanja pokrivala za vetrobranska stekla, medtem ko namestitev podobnega senčnika pod vetrobransko steklo v notranjosti potniške kabine ne prinaša tako dobrih rezultatov. Če bo na vozilu nameščeno zunanje pokrivalo vetrobranskega stekla, se bo temperatura notranjosti iz približno 53 stopinj Celzija (nezaščiteno vozilo) spustila na približno 45 stopinj Celzija, pri znotraj nameščeni zaščiti vetrobranskega stekla bo v vozilu še vedno približno 49 stopinj Celzija. Podobno (približno 50 stopinj Celzija) ogreta bo tudi notranjost potniške kabine v primeru, ko boste armaturno ploščo in volanski obroč prekrili z belo rjuho. Bo pa takšen postopek blagodejno vplival na temperaturo obeh površin, brez zaščite se lahko volanski obroč in armaturna plošča ogrejeta na približno 80 stopinj Celzija, sploh v primeru temneje obarvanih površin.

Kako vam pri preprečevanju nastanka visokih temperatur v notranjosti potniške kabine lahko pomagajo modna temnejša kabinska stekla v predelu za parom B stebričkov in na zadku? Po nemškem mnenju si s to rešitvijo ne boste mogli prav dosti pomagati, ker lahko ta modna rešitev prinese samo 2-stopinjsko redukcijo temperature v notranjosti potniške kabine. So pa ob tem omenili njen blagodejni vpliv na temperaturo sedalnega dela zadnjih sedežev, odnosno zadnje klopi, ki se je pri nezaščitenem vozilu ogrela na 57 stopinj Celzija. Pri vozilu s temnejšimi kabinskimi stekli bo ta temperatura občutno nižja (48 stopinj Celzija).

