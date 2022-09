Kakšne so izgube energije ob polnjenju električnih avtomobilov?

Pri največjem nemškem avtomobilskem klubu so se tokrat lotili raziskave znane tabu teme za proizvajalce in prodajalce električnih avtomobilov, ker jih je zanimalo kako velike so polnilne izgube ob polnjenju vgrajenih akumulatorjev z električno energijo in kako jih najlažje preprečimo.

Si predstavljate, da ob obisku bencinskega servisa in opravljenem točenju bencina ali nafte v rezervoar vašega avtomobila plačate za navidezno (po števcu …) prejetih 10 litrov goriva, čeprav je v vaš rezervoar v resnici steklo samo 7 litrov goriva? To se redno dogaja vsem lastnikom električnih avtomobilov, vsaj če verjamemo Nemcem, ki so tokrat ob polnjenju akumulatorjev soočili 4 trenutno zelo priljubljene električne avtomobile (renault zoe, volkswagen ID.3, tesla model 3 in fiat 500e).

Nemci so ob polnjenju akumulatorjev v omenjenih električnih avtomobilih ugotovili, da je polnjenje avtomobila na domači (220/230 V) vtičnici bolj jalovo početje, ker boste v tem primeru ob prenosu električne energije do akumulatorjev v vozilu izgubili od 10 do 30 odstotkov električne energije. Veliko bolj smiselna je vgradnja domače polnilne postaje, v tem primeru bo v akumulatorjih pristalo precej več energije, ker so izgube ob polnjenju precej manjše (od 5 do 10 %). Med avtomobili, ki si v tem pogledu zaslužijo spoštovanje in občudovanje Nemcev je kompaktni fiat 500e, ker je skoraj neobčutljiv (Nemci ob tem omenjajo samo povprečno 5 odstotno izgubo energije ob polnjenju …) na izgube električne energije med polnjenjem akumulatorjev.

Manj so bili Nemci navdušeni nad Renaultovim prodajnim hitom v obliki modela zoe, ker v tem primeru omenjajo skoraj 30 odstotno izgubo električne energije ob polnjenju vgrajenih akumulatorjev. Nekoliko boljša v tem pogledu sta volkswagen ID.3 in izdelek znamke Tesla (20 odstotna izguba energije ob polnjenju akumulatorjev …). V te ocene so vračunane tudi izgube 8od 5 do 10 %), ki so povezane s pretvorbo izmeničnega toka (AC), pridobljenega iz polnilnice ali vtičnice v enosmerni tok (DC), ki ga potrebujejo električni sistemi avtomobila. Lastnikom pa Nemci svetujejo tudi to, da so med polnjenjem akumulatorjev vklopljeni nekateri porabniki (pogonska elektronika) električne energije. Omenili so tudi polnjenje akumulatorjev pri nizkih temperaturah ozračja. Ker so nekateri električni avtomobili opremljeni z grelci, ki ob polnjenju avtomobila potrebujejo energijo za njihovo delovanje, lahko tudi v tem primeru računate na še dodatno, 20 odstotno izgubo električne energije ob polnjenju akumulatorjev.

Najmanj električne energije bodo med njenim pretokom od vira do porabnikov v vozilu izgubili tisti, ki polnijo akumulatorje s polnilno močjo v območju od 11 do 22 kW. V zimskem času pa poskrbite za hitro ukrepanje ob praznih akumulatorjih, po možnosti jih polnite takoj zatem, ko zaključite vožnjo, ker je to čas, ko so vgrajeni akumulatorji še topli. Poleg tega so Nemci že pred časom ugotovili, da se lastniki električnih avtomobilov ob vožnji ne smejo preveč zanašati na 'uradne' (tovarniške) meritve potovalnih računalnikov glede porabljene električne energije, ker niso realni. Prvaki v zavajanju kupcev so pri medijsko opevani znamki Tesla, ker njihov model 3 ob vožnji v resnici 'pokuri' skoraj 25 odstotkov več električne energije od tovarniško deklariranih številk …