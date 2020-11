Malo denarja za veliko solidne glasbe

Iz Brazilije prihaja novica o blagi osvežitvi malega Fiatovega mobija, ki je prinesla tudi novo 'crossover' različico (trekking) 'južnoameriške pande' z neverjetno ugodno prodajno ceno (vsaj za nas Evropejce, ki nas avtomobilski proizvajalci ob nakupu novega avtomobila lahko dobro oskubijo …).

Sam se dostikrat sprašujem, zakaj pri večini evropskih proizvajalcev avtomobilov trenutno ne slišijo glas ljudstva, ki jim govori, da naj današnje bogato otovorjene (z delno uporabno, uporabno in neuporabno kramo …) prodajajo samo tistim, ki ob nakupu avtomobila mislijo, da kupujejo nepremičnino, za ostale, ki vemo, da je avtomobil samo transportno sredstvo (ne pa bivalni prostor …) pa naj izdelujejo manj otovorjene avtomobile, ki bodo posledično za kupca tudi cenejši, poleg tega bodo posledično tudi lažji, s tem pa bolj živahni in manj potratni ob ravnanju s pogonskim gorivom. Med mojimi znanci in prijatelji poznam že kar nekaj ljudi, ki so mi zaupali, da jih nakup novega vozila v današnjih časih enostavno ne zanima, ker bi nam radi trgovci ob nakupu na vsak način prodali avtomobile z opremo, ki jo v bistvu sploh ne potrebujemo ob vožnji avtomobilov. To pa lahko občutno podraži nakup avtomobila. O tem, da pri bolj kompliciranem vozilu obstaja večja možnost okvar (kar v vozilo ni vgrajeno, se ne more pokvariti …), pa raje niti ne razmišljam …

Očitno se bo treba preseliti v Brazilijo ali pa kam drugam, kjer imajo v marketinških oddelkih proizvajalcev avtomobilov zaposlene ljudi, ki razumejo potrebe današnjega ljudstva, istočasno pa znajo tudi izpolniti potrebe bolj zahtevnih in s financami bolje podkrepljenih kupcev, ki jim ob nakupu ni potrebno prav veliko razmišljati o vsakem zapravljenem beliču. Predstavljajte si, da lahko za nov in popolnoma soliden mestni avtomobil odštejete samo približno 5.800 evrov, sploh pa sedaj, ko nas politiki v Evropi posiljujejo z nakupi občutno dražjih 'zelenih' električnih malčkov z 'izpušnimi cevmi' na območju naših termoelektrarn. Dokler bo večina električne energije ustvarjena ob pomoči fosilnih goriv, lahko pozabite na 'eco' poslanstvo električnih avtomobilov, da o 'eco' farsi z imenom priključni hibrid niti ne govorimo. Dober 'eco' avtomobil je v prvi vrsti lahek in oskubljen glede komfortne opreme na električni pogon (vsak med vožnjo prižgan 100 vatni odjemalec električne energije vam bo na razdalji stotih kilometrov v povprečju privzdignil porabo za 0,1 litra), nima vgrajene klimatske naprave (pri šibkem motorju se lahko povprečna poraba goriva zaradi prižgane klimatske naprave povzdigne za 2 ali pa celo 3 litre …), ker znajo njegovi potniki odpirati kabinska in strešna okna, na koncu je lahko tudi aerodinamično optimiziran s strani proizvajalca. V bistvu taki 'eco' avtomobili obstajajo že dolgo, reči se jim 'osnovno opremljena različica' …

Različica modelov kot je novi mobi trekking, ki verno sledi zadnjim modnim trendom v avtomobilski industriji, bo kupce privabljala s klasično SUV ikonografijo ter povečano razdaljo med dnom karoserije in vozno podlago, ki po novem znaša 19 centimetrov. Glede ostale tehnike pa ta različica ne bo odstopala od običajnih različic modela mobi, ker bo tudi mobi trekking na voljo samo v različici s prednjim pogonom. Povsem enaka pri vseh različicah pa je motorizacija, ker so za vgradnjo v ta model pripravili samo en pogonski sklop, ki ga sestavljata 1,0-litrski atmosferski 'flex-fuel' bencinski motor ter 5-stopenjski ročni menjalnik v kombinaciji s prednjim pogonom. Vgrajeni motor lahko mobilizira od 53 do 55 kW (od 73 do 75 KM) pogonske moči pri 6250 vrtljajih v minuti, o razpoložljivi moči pa odloča predvsem uporabljeno pogonsko gorivo (klasični bencin ali etanol). Podobno velja tudi za razpoložljivo zalogo motornega navora, ki znaša od 93 do 97 Nm pri 3850 vrtljajih v minuti. Za takšnega 'terenskega fiata' z maso v območju 950 kg in poslbšano aerodinamiko bo brazilski kupec odštel najmanj 7.000 evrov. Za totalno (vsa možna oprema) opremljeno verzijo mobi trekking boste v Braziliji odšteli samo 8.000 evrov.

Ob tem se seveda zastavlja logično vprašanje, zakaj Italijani takšnega avtomobila ne ponudijo tudi kupcem v Evropi, kjer bi se sigurno našlo zadosti kupcev za mali avtomobil s tako prijazno prodajno ceno. Sploh če vemo, da so Italijani v preteklosti na domačem tržišču že uspešno ponujali kupcem modele iz brazilske produkcije, kakšen je ob tem kot rabljen pristal tudi pri nas v Sloveniji. Sploh, če ob tem upoštevamo še pravilo igre, ki pravi, da kupci v kriznih časih niso pripravljeni veliko zapraviti za nakup novega avtomobila. To pravilo potrjuje tudi moja, nedavno napisana zgodba o peugeotu 201, majhnem in cenovno dostopnem avtomobilu, ki se je v času velike depresije prodajal kot vroče žemlje …