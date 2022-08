Mobilna gasilska elektrarna

V letošnjem maju so se ameriški gasilci iz severnega predela (Hollywood Hills) mesta Los Angeles zelo razveselili nove 4-kolesne pridobitve v obliki električno gnanega gasilskega vozila avstrijske znamke Rosenbauer, ki je vodilni globalni specialist za takšna namenska vozila.

Namensko zasnovani (za razvoj tega posebnega vozila so Avstrijci potrebovali skoraj 10 let …) rosenbauer RTX (dolžina: 825 cm) se lahko pohvali z napredno zasnovo (nosilna jeklena šasija iz profilov in cevi ni oblikovana po vzoru klasičnih šasij tovornjakov, posamično obešena kolesa, električni pogon v kombinaciji z vgrajenim podaljševalcem dosega, po višini prilagodljivo zračno vzmetenje znamke Hendrickson, možnost obračanja vseh štirih koles in posledičnega diagonalnega premikanja vozila …) in kopico uporabnih pripomočkov (namesto klasičnih ogledal ima vozilo kamere, ki se ponoči samodejno preklopijo na 'nočni vid', vozilo ima lastno W-LAN mrežo za daljinsko upravljanje gasilnih robotov in podobne opreme, kapaciteta vgrajenih akumulatorjev pa lahko zagotovi tudi poganjanje zunanjih vodnih črpalk in ostale električno gnane opreme), ki lahko zelo olajšajo bojevanje gasilcev z ognjem.

Za samodejno premikanje tega izredno uporabnega vozila sta zadolžena dva elektromotorja (2 x 180 kW / 245 KM), ki lahko vsaki izmed dveh pogonskih osi zagotovita konstantnih 130 kW / 181 KM pogonske moči. S potrebno električno energijo ju oskrbujeta dva paketa akumulatorjev znamke Volvo Penta s skupno kapaciteto 132 kWh, ki jih po potrebi (ko se kapaciteta akumulatorjev spusti na razpoložljivih 20 odstotkov …) lahko dodatno napolni vgrajeni 3,0-litrski turbodizelski motor znamke BMW (225 kW / 306 KM), ki v tem vozilu deluje samo kot 'range extender'. V vozilu je lahko shranjeno od 1900 do 2800 litrov vode, vgrajene črpalke pa lahko poskrbijo za zelo hitro izpraznitev rezervoarja za vodo, ker lahko delujejo zelo odločno (kapaciteta pretoka črpalke: od 2800 do skoraj 5700 litrov na minuto). V tem vozilu se lahko pelje največ 7 gasilcev, upravljanje vseh ključnih funkcij ob gašenju je lahko izvedeno ob uporabi sredinsko nameščenega 17-palčnega zaslona na dotik v notranjosti potniške kabine, eden izmed takšnih zaslonov za upravljanje funkcij se nahaja tudi na boku vozila.

Po napovedih vodilnih iz koncerna Rosenbauer bo v Evropi do leta 2025 v uporabi ob gašenju požarov najmanj 800 takšnih vozil, oziroma približno 3200 takšnih gasilskih vozil do leta 2030.