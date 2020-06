Najbolje prodajan avtomobil v času karantene

Pri največjem britanskem neodvisnem trgovcu z avtomobili, podjetju Motorpoint, so v teh dneh razkrili lestvico najbolje prodajanih avtomobil v obdobju po 23. marcu 2020, ko so Britanci zaradi pandemije koronavirusa uvedli splošno karanteno, ki še traja.

Od takrat pa do današnjih dni so v podjetju Motorpoint kupcem dobesedno (na dom …) dostavili več kot tisoč skoraj novih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil in ob tem ugotovili, da so se potrebe in okusi britanskih kupcev v času pandemije močno spremenili, ker kar naenkrat ni več toliko povpraševanja po 'nebódigatréba' SUV in 'crossover' modelih, namesto tega se v ospredje prebijajo majhni mestni malčki, ker so ljudje ugotovili, da so majhni avtomobili v določenih pogledih najboljša personalna zaščita pred okužbo, ker v njih pač ne 'stlačiš' veliko ljudi, s tem pa se posledično zniža tudi možnost, da kje naletite na virus. Poleg tega so številni kupci ugotovili, da v naslednjih nekaj letih ne bodo ravno veliko potovali na daljših razdaljah, posledično ne potrebuješ velikega avtomobila.

Zaradi povečanih apetitov kupcev po individualni zaščiti pred okužbo se je v Evropi močno povečala tudi prodaja biciklov, ker se ljudje pač izogibajo pretiranemu druženju na avtobusih, vlakih in letalih. Pod vplivom takšnih socialnih okoliščin je nastala povsem drugačna britanska prodajna lestvica kot smo je vajeni, ki kaže, da bo epidemija koronavirusa morda izbrisala obstoječo 'SUV epidemijo', ki traja že približno 20 let … To potrjuje tudi informacija o znamkah in modelih (KIA picanto, nissan micra, toyota aygo in volkswagen up) ostalih trenutno najbolj iskanih avtomobilih v Veliki Britaniji.

FIAT 500 je v letošnjem maju osvojil tudi srca številnih Nemcev in Nemk, ker je to trenutno najbolje prodajan predstavnik evropskega A segmenta v Nemčiji.

Motorpointov seznam najbolje prodajanih skoraj novih avtomobilov po 23. marcu 2020

1. FIAT 500

2. Ford fiesta

3. Vauxhall/Opel corsa

4. BMW serija 1

5. Nissan juke

6. BMW serija 3

7. Nissan qashqai

8. Hyundai i10

9. Renault captur

10. Ford focus