Nova kitajska tržna niša?

V teh dneh so se na tujem spletu pojavile nove fotografije treh, rahlo bizarnih serijskih modelov kitajske avtomobilske znamke Shandong Qilu Fengde, ki s temi izdelki ponovno dokazuje, da so Kitajci še vedno zvesti in večinoma tudi nekaznovani pristaši 'Copy and Paste' filozofije.

V proizvodnih obratih znamke Shandong Qilu Fengde že nekaj let nastajajo pomanjšane LSEV (Low Speed Electric Vehicle) in nekoliko bizarno oblikovane kopije nekaterih svetovno znanih superšportnih avtomobilov, ki so veliko bolj okoljevarstveno naravnane kot prepotentni evropski originali, poleg tega so kitajski 'Hot Wheels' kloni v merilu 1:1 tudi bolj okretni (posledica manjših karoserijskih mer …) in bolj praktični (lažji vstop in izstop iz vozila, vanje lahko stlačite 4 potnike …) od evropskih vzornikov, so pa tudi smešno poceni (kitajska prodajna cena takšnega avtomobila je približno 6000 ameriških dolarjev …), sploh, če jih kupite deset, ker boste v tem primeru za vsak tak avtomobilček odšteli samo 5000 ameriških dolarjev (približno).

Trenutno Kitajci kupcem ponujajo tri različno oblikovane izdelke (kopija audija R8, kopija lamborghinija gallardo in kopija bugattija chiron (dolžina: 410 cm, širina: 180 cm, višina: 143 cm)), zasnovane na njihovi interni tehnološki platformi, ki vključuje tudi 'uniformirano' notranjost potniške kabine, kjer se 'v sili' lahko zberejo največ štirje ljudje, seveda ob predpostavki, da se zadnja potnika odpovesta udobju. Poleg običajne 'IT krame' (7-palčni zaslon na dotik in vgrajeni MP5 predvajalnik …) lahko v takšnem avtomobilu najdete tudi nenavadno varnostno rešitev v obliki ogromnega rdečega gumba za izklop vozila v sili, ki je že samo po sebi zelo varno, ker znaša njegova največja hitrost samo 50 km/h (zakonska omejitev), čeprav lahko z njim dosežete 'celo' 65 km/h.

Za to je zaslužen vgrajeni električni pogonski sklop z največ štirimi kilovati (5,3 KM) pogonske moči, vgrajeni sklop akumulatorjev pa vozilu lahko zagotovi približno 150 kilometrov akcijskega radija. Po navedbi proizvajalca boste na domači vtičnici potrebovali približno 10 ur za napolnitev vgrajenih akumulatorjev. Obstaja pa še en dober razlog za priljubljenost takšnih vozil na Kitajskem, ker za upravljanje takšnega LSEV vozila pri njih ne potrebujete vozniškega dovoljenja.