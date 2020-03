Obuditev spomina na safari porscheje

Leta 1978 so pri znamki Porsche na osnovi modela 911 (tip SC 3.0) ustvarili par legendarnih terensko orientiranih tekmovalnih porschejev za nastop na najtežjem reliju na svetu (East African Safari Classic Rally). Tej reli zapuščini znamke Porsche so se sedaj poklonili tudi pri znamki RUF.

Tako smo v teh dneh dobili nov prototipni izdelek znamke RUF, ki naj bi ga prvotno predstavili obiskovalcem letošnjega, že odpovedanega avtomobilskega salona v Ženevi. Namesto tega se bo RUF-ov rodeo concept v živo predstavil šele v letošnjem juniju v Kaliforniji, kjer bo tudi letos potekala prestižna prireditev z imenom 'Rodeo Drive Concours d’Elegance'. Kavbojsko interpretirani prototipni izdelek znamke RUF je zasnovan na tehnološki platformi RUF-ovih 'serijskih' modelov kot sta CTR in SCR, posledično od njiju izvirata tudi dva možna pogonska sklopa s 510 KM (375 kW, atmosferska verzija), odnosno 710 KM (522 kW) v primeru prisilno polnjenega motorja.

Nemci so ob tem poskrbeli tudi za pripadajočo SUV/oblikovni križanec 'ikonografijo' (prednji 'bullbar', povečan odmik karoserije od vozne podlage, zaščitne obrobe zunanjih blatnikov in pragov, namestitev terensko orientiranih pnevmatik znamke Michelin, strešni prtljažnik, dodaten set prednjih svetil …), ki so jo z nekaterimi dodatki (klasične kavbojske potovalne torbe, majhna lopata in dodane vrvi) razširili še na tematiko divjega zahoda. To je razvidno tudi v notranjosti potniške kabine. Kot pravo tehnološko posebnost tega koncepta pa omenjajo vgrajeni štirikolesni pogon. O nadaljnji usodi tega SUV kupeja, ki si za razliko od 'visoko nasajenih SUV kombilimuzin' tipa BMW X6 resnično zasluži omembo oznake kupe, bodo odločali obiskovalci prej omenjene prestižne prireditve.