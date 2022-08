Ocenitev kvalitete izdelave in uporabljenih materialov

Pri največjem nemškem avtomobilskem klubu so v teh dneh razkrili rezultate njihove interne analize kvalitete izdelave in uporabljenih materialov pri skoraj 600 avtomobilih, ki so trenutno na voljo nemškim kupcem. Ob tem so ugotovili obsežna nihanja …

Dogajanje v avtomobilski industriji bi lahko primerjali z obiskom kakšne na novo odprte picerije. Po navadi so pice ob odprtju picerije primerno velike in tudi dobro 'obložene' z dodatki, kasneje pa smo dostikrat lahko priča padcu kvalitete (tanjše testo in manj dodatkov …), včasih tudi v povezavi z višjo ceno. Podobno pa lahko niha tudi kvaliteta izdelave avtomobilov in kvaliteta uporabljenih sestavnih delov, sploh ob opremljanju notranjosti potniške kabine. Razlike med kvaliteto izdelave in kvaliteto uporabljenih materialov so seveda najbolj opazne ob primerjavi majhnih (cenejših …) in večjih (dražjih …) avtomobilov, lep primer tega varčevanja pri izbranih sestavnih materialih predstavlja toyota aygo, ki so jo Japonci Nemcem do aprila leta 2022 ponujali za približno 10.000 evrov.

Nemci pravijo, da je to tipičen primer majhnega avtomobila z dobro vidnim in tudi občutno izvedenim programom varčevanja, ker vas v notranjosti potniške kabine pričaka veliko v karoserijsko barvo odete pločevine (namesto blaga …) in na praske občutljivo dno prtljažnega prostora, seveda v kombinaciji z izredno ceneno delujočo oblogo stropa. Če k temu prištejete še slabo korozijsko zaščito dna vozila, potem vas ne sme začuditi najslabša možna ocena (4,4) za kvaliteto izdelave. Tako slabe ocene glede kvalitete izdelave si ni prislužil nihče izmed petstoosemdesetih tokrat pregledanih avtomobilov. Morda mislite, da vam bo nakup približno 6000 evrov dražje toyote aygo X v tem pogledu prinesel olajšanje in več kvalitete za odšteti denar, vendar se žal motite, ker so Nemci skritizirali tudi to različico modela aygo in jo glede kvalitete izdelave in kvalitete uporabljenih materialov ocenili enako slabo (4,4) kot običajno verzijo (aygo brez dodane oznake X …).

Pri več kot trikrat dražjem BMW-ju i3 in hondi e se je pokazal povsem drug nivo kvalitete izdelave in kvalitete uporabljenih materialov (oceni 2,1 (BMW) in 2,5 (honda)), kar je seveda razumljivo glede na pričakovanja kupcev ob odšteti količini denarja za nakup takšnih avtomobilov. Seveda pa varčevanje s strani proizvajalcev avtomobilov ni opazno samo pri majhnih in kompaktnih (spodnji srednji razred) avtomobilih, temveč tudi pri vozilih iz srednjega razreda ter pri dražjih vozilih, sploh če so prvenstveno zasnovana po okusu kupcev v ZDA. Lep primer tega sta audija A4 in A5, ki sta s strani Nemcev tokrat prejela zelo dobri oceni (1,2) glede kvalitete izdelave. Podobno dobro so ocenjeni še nekateri izdelki znamk BMW, Porsche, Mercedes-Benz in Volvo. Najslabše izdelan predstavnik srednjega razreda nastaja pri znamki Honda (model CR-V, ocena 3), malenkostno boljši so izdelki znamk Tesla, Subaru, Toyota, Suzuki in Mitsubishi.

Do podobnih ugotovitev so prišli tudi ob pregledu vozil iz višjega srednjega in visokega razreda, kjer glede kvalitete izdelave znova kraljujejo večinoma nemški izdelki, medtem ko Japonci in Američani po nemškem mnenju še vedno niso dorasli Nemcem. Obstaja pa tudi izjema v obliki volkswagna T6.1, ki po mnenju kluba ADAC v pogledu ne ravno največje kvalitete izdelave ne more skriti svojega izvora (svet lahkih gospodarskih vozil …), nemške strokovnjake pa ob tem presenečajo že prav nesramno pogumno odmerjene visoke prodajne cene tega vozila. Lahko na podlagi takšnih ugotovitev sklepamo, da je medijsko opevana 'premium' oznaka nekaterih vozil upravičena? Žal ne, lep primer tega sta aktualni audi A3 in mercedes-benz iz razreda C. Nemci so še posebej razočarani nad kvaliteto uporabljenih sestavnih materialov pri aktualnem C razredu (ocena 2,8), ker je slabša kot pri predhodniku, še slabše (ocena 3,3) je v pogledu kvalitete uporabljenih materialov ocenjen aktualni audi A3 sportback, ker je dobil popolnoma enako oceno kot 'nepremijski' peugeot 308.

Omenili so tudi splošno poslabšanje kvalitete uporabljenih materialov pri vozilih znamke Volkswagen. Po nemškem mnenju se aktualni golf 8 v tem pogledu ne more kosati s predhodnikom (golf 7). To je lep dokaz, da vse kar je novo ni vedno tudi boljše. Glede izboljšane kvalitete uporabljenih materialov jih je navdušil edino volkswagen t-roc. Prav nič niso Nemci navdušeni tudi nad kvaliteto izdelave nekaterih aktualnih južnokorejskih vozil. Ob tem omenjajo predvsem hyundai i10 (ocena 4,0) in njegovega večjega sorodnika (i20) s katastrofalno oceno 4,8 glede izbire sestavnih materialov v notranjosti potniške kabine. Nemci so ob primerjavi različnih vozil doživeli tudi nekaj pozitivnih presenečenj. Ob tem omenjajo predvsem uporabljene materiale v mazdi 3, ki se lahko pohvali z oceno 2,5. Največji skok v kvaliteti uporabljenih materialov so opazili v primeru električno gnanega renaulta zoe, največji padec kvalitete v tem pogledu je doživel mercedes-benz razreda C, omenjajo pa tudi pet avtomobilov (BMW serije 3, električni fiat 500, škoda fabia, toyota yaris in nissan leaf), kjer je dvig kvalitete izdelave najbolj opazen in občuten. Na drugem koncu (občuten padec kvalitete izdelave) pa najdemo naslednja vozila: audi A3 sportback, hyundai i20, volkswagen golf 8, hyundai i10 in mercedes-benz CLA.