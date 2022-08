Počitnice ob uporabi električnega avtomobila

Strokovnjaki nemškega kluba ADAC so se tokrat lotili zelo občutljive (za prodajalce električnih avtomobilov …) teme, ker jih je zanimalo, za koliko kilometrov bo dopustniško otovarjanje električnega vozila znižalo njegov akcijski doseg.

Tega, da bo avtomobil z različno 'kramo' na strehi ali pa avtomobil s pripeto prikolico porabil več pogonske energije (tudi zaradi poslabšane aerodinamike), se zavedajo že vrabci, ker očitno dobro poznajo zakone fizike (težje ko je vozilo, več pogonske energije potrebuje za kólikor tóliko uspešno samodejno premikanje …), še bolj kot vozniki klasično (fosilno) gnanih avtomobilov pa bi se tega morali zavedati lastniki modnih električnih avtomobilov, vsaj če verjamemo izsledkom strokovnjakov kluba ADAC.

Nemci so podali svoje ugotovitve po počitniškem druženju z medijsko opevanim južnokorejskim izdelkom (KIA EV6), ki so ga na tem testu večkrat različno otovorili in nanj priklopili več različnih prikolic. Nemške ugotovitve so jasne in dejansko porazne v primeru, ko se bo lastnik takšnega vozila odločil za vleko počitniške prikolice, ker ob tem lahko računa na 50 odstotni upad običajnega (neotovorjeno vozilo brez pripete prikolice) akcijskega radija, posledično si morate za obisk želene destinacije vzeti veliko več časa za potovanje kot pa lastnik kakšnega 'traktorja' (dizelsko gnano vozilo), kjer je vleka (ali pa puljenje štorov pri sosedu …) itak njihova 'paradna disciplina'.

To potrjujejo tudi nemški izsledki, dobljeni pri potovalni hitrosti 120 km/h. Ker so moderni avtomobili izredno občutljivi na motnje v aerodinamiki, si lahko nekoliko manjši (- 5 %) akcijski doseg s samo enim polnjenjem akumulatorjev zagotovite že v primeru, ko je vaš striktno električno gnan avtomobil opremljen s setom strešnih sani. Še nekoliko bolj okrnjen (- 8 %) akcijski doseg vam po zagotovila namestitev prtljažnika za prevoz dvokoles na zadku vozila, medtem ko vam bo nameščena strešna 'truga' (strešni kovček) oklestila akcijski doseg za 14 odstotkov. Za najbolj drastičen upad akcijskega radija pa lahko poskrbi namestitev strešnega šotora ali pa prevoz enega para dvokoles, ki sta nameščena na strehi. V tem primeru Nemci omenjajo 33 odstotni upad akcijskega dosega.

Podobno velja tudi za vleko prikolic. Pri potovalni hitrosti 120 km/h bo vaša KIA EV6 že v osnovi (brez priklopnika …) 'popila' 20,6 kWh električne energije, s pripeto lahko prikolico brez nadgradnje (ponjava ali kaj podobnega …) se vam bo povprečna poraba električne energije pri potovalni hitrosti 100 km/h povzdignila na 20,8 kWh (+ 1 %). Zgodba se bo spremenila tisti moment, ko boste na takšno vozilo obesili lahko prikolico z nadgradnjo, ker vam bo povprečna poraba poskočila na 25,5 kWh (+ 24 %). Še bolj se vam bo 'obrestovala' vleka prikolice za prevoz konj. Pri konstantni hitrosti 100 km/h bo vaša KIA takrat popila 37,6 kWh, odnosno 83 % več električne energije kot ob običajni vožnji brez prikolice.

Če pa želite res dolgo potovati do vaše izbrane počitniške destinacije in se ob tem čim večkrat ustaviti zaradi izpraznjenih akumulatorjev, potem imate samo eno možnost v obliki priklopa počitniške prikolice, ker vam bo ta 'ukrep' lahko zagotovil 103 odstotni upad avtonomije, in to pri potovalni hitrosti 100 km/h (80 km/h: + 54 % / 90 km/h: + 79 %) …