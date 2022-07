Poklon in nadgradnja originala

Letos bo minilo že 50 let od prve predstavitve legendarnega renaulta R5, kompaktnega mestnega avtomobila, ki je v dvaindvajsetih letih proizvodnje (dve modelni generaciji) prepričal več kot 9 milijonov kupcev. Originalu se je tokrat poklonil znani francoski oblikovalec Pierre Gonalons.

Že na začetku je potrebno napisati, da 'diamantni' renault ne napoveduje nove 'petice', ki naj bi se leta 2024 pojavila v prodajnih salonih znamke Renault, ker gre v primeru unikatnega renaulta 5 diamant za dobro izpeljan 'restomod' (združitev starega in novega …) projekt ob povezavi z vgrajenim električnim pogonskim sklopom, kjer je slavni francoski notranji arhitekt združil moči z znamko Renault, odnosno njihovo podružnico Renault Design Colours & Trims.

Tako smo dobili unikatno in okusno izvedeno 'restomod' različico slavnega mestnega avtomobila znamke Renault, ki se je publiki prvič predstavil leta 1972. Osnovo za izvedbo tega oblikovalskega eksperimenta, pri katerem se je Pierre Gonalons skušal pokloniti slavnemu originalu in mu istočasno vdihniti vrednote iz njemu domačega sveta notranjega oblikovanja različnih zgradb, je prispeval eden od preživelih 3-vratnih predstavnikov prvotne 'petice', ki je po dodelavi s strani arhitekta večinoma obdržal svojo prepoznavno podobo, izstopajo pa oblikovalski elementi, ki se tematsko navezujejo na znane rokodelske spretnosti nekaterih zlatarjev in draguljarjev …

Najboljši primer tega oblikovanja pa odseva prednji par glavnih žarometov v obliki brušenih dragih kamnov, v podobnem stilu je oblikovan tudi par zadnjih luči. Med danes že skoraj pozabljenimi stvarmi pri redkih novejših 3-vratnih avtomobilih pa velja omeniti ohranitev odpiranja zadnjih bočnih kabinskih stekel ob povezavi s klasično platneno streho. Tudi platišča so originalna, nekoč so takšna lahka platišča krasila serijske različice renaulta 5 z dodatno modelno oznako 'Alpine'. Transformacija v moderno in okolju prijazno vozilo je prinesla tudi bolj prefinjeno preoblikovanje notranjosti potniške kabine, ki zaradi ščepca minimalizma ostaja uporabniku enostavno in posledično prijazno.

To dokazuje tudi preprostost upravljanja z vozilom, ki ima glede samodejnega pogona samo tri 'Playstation' možnosti (naprej, nevtralno, nazaj …). V tem številu je izraženo tudi število nameščenih kontrolnih števcev na minimalistično izvedeni armaturni plošči, kjer na njeni sredini najdete tudi 'osrednje živčevje' (pametni telefon uporabnika) tega simpatičnega in elegantnega 4-kolesnega unikata, ki bo dobil tudi digitalnega dvojnika (uvedba NFT (Non fungible Tokens) žetonov). Kot eno izmed posebnosti pa velja omeniti vgrajen sistem biometrije za prepoznavanje prstnih odtisov, brez pozitivne identifikacije se vrata malega francoskega diamanta ne bodo odprla. Zgodba zase pa je povezana z nenavadno oblikovanim volanskim obročem v 'marmor-karbonski' kombinaciji.

Znana je tudi nadaljnja usoda te 'superpetice' z nam neznano zalogo pogonske moči, ker bo najbrž še letos prodana na dražbi Renaultovega dobrodelnega projekta "Give Me 5", s katerim skušajo spodbujati mlade k ukvarjanju s športom in glasbo.