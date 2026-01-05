Avto.info
Renault 4 E-Tech advance

Nova 'Fourgonnette' različica

Renault 4 E-Tech advance: Nova 'Fourgonnette' različica

Renault 4 E-Tech advance

Avtor: Foto: Renault
Novodobna 'katrca', ki razen vizualne podobnosti nima prav veliko skupnega z originalno 'katrco', bo po novem na voljo kupcem tudi v lahko gospodarski različici (kategorija N1) ob povezavi s povečano uporabnostjo glede prevoza tovora.

Originalno 'katrco' v furgonski različici ('Fourgonnette') so Francozi izdelovali približno 30 let, zato nas aktualna poteza znamke Renault ne sme presenetiti. Obstaja pa razlika, ker so prvotno lahko tovorno 'katrco' ponujali v dveh različicah (pravi furgon in različica z bočnimi stekli), medtem ko pri njeni aktualni naslednici kupci nimajo nobene izbire glede zasteklitve, odnosno nezasteklitve tovornega prostora. Podobna pa je tudi uporabna nosilnost (od 350 do 400 kg pri originalu), ker se renault 4 E-Tech advance lahko pohvali s 375-kilogramsko uporabno nosilnostjo, manjši kot pri originalu pa je seveda volumen tovornega prostora.

V primeru renaulta 4 E-Tech advance Francozi omenjajo 1.045 litrov uporabnega volumna (+ 55 litrov prostora v dodatnem predalu), predvsem na račun odstranjene zadnje sedežne klopi, posledično lahko takšna novodobna 'katrca' v zadku prevaža predmete, ki niso daljši od 120 centimetrov. Za samodejno premikanje 'kombi' različice aktualne 'katrce' bo poskrbel električni pogonski sklop s 110 kW (150 KM) pogonske moči ob povezavi z vgrajenim sklopom akumulatorjev (kapaciteta: 52 kWh), ki mu lahko zagotovi približno 409 kilometrov akcijskega dosega. Znana je tudi nemška prodajna cena brez dajatev, V Nemčiji bo moral kupec za takšno različico moderne 'katre' odšteti 26.790 evrov, v Franciji pa še nekoliko več (29.300 evrov brez dajatev).

