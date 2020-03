Poklon nekdanji športni ikoni

Iz nemškega mesteca Overath, kjer že od leta 1973 deluje podjetje dp Motorsport, prihaja novica o novi 'restomod' različici Porschejeve športne ikone, ki je tokrat nastala po specifičnem okusu nam neznanega ljubitelja klasičnega porscheja 911. Podjetje dp Motorsport ni neznanka med ljubitelji klasičnih porchejev, najbolj znana pa je njihova maloserijska (izdelali so samo 8 primerkov, 7 so jih izvozili na Norveško) kreacija v obliki lično izdelanega 'Shooting Brake' porscheja 924/944 (uradna oznaka tega avtomobila je porsche 951 DP cargo), ki si je med ljubitelji že kmalu po rojstvu (1986) prislužila naziv najlepšega nemškega športnega 'karavana'.

Sedaj so Nemci predstavili njihov unikatni porsche 911 S/T, ki je nastal po naročilu nam neznanega ljubitelja nekdanje tekmovalne različice modela 911 (porsche 911 S/T 2.5 coupé) iz zgodnjih sedemdesetih let (1971-1972) prejšnjega stoletja, ki je na dirkalnih stezah utrla pot kasnejšim tekmovalnim različicam modela 911 (RS in RSR). Zadnji izdelek podjetja dp Motorsport, ki je zasnovan na tehnološki platformi serijskega modela iz leta 1985 (911 carrera 3.2 coupé), se lahko pohvali z vgrajenim 3,6-litrskim pogonskim sklopom iz različice 964 ter izredno nizko maso (samo 940 kg), temu primerne so tudi zmogljivosti takšnega porscheja 911, ki je ob primerjavi z aktualnimi dobro rejenimi različicami (masa: od 1505 (GT3 RS) do 1700 kg (carrera cabriolet 4)) tega modela pravi lahkokategornik (manjša ko je masa avtomobila, manj pogubno nanj delujejo centrifugalne sile v hitro zvoženih ovinkih …).

Lastnik takšnega 'Silver Surfer' porscheja 911 S/T ima na voljo 213 kW (290 KM) pogonske moči ter 324 Nm motornega navora ob povezavi z nastavljivim vzmetenjem (KW-Clubsport) ter klasičnim setom 15-palčnih lahkih platišč (8J x 15 (spredaj), 9J x 15 (zadaj)) legendarne znamke Fuchs, kjer so nameščene pnevmatike različnih dimenzij (225/50 (spredaj) in 270/45 (zadaj)). Ker gre v primeru tega porscheja za pravi športni avtomobil, se je lastnik ob naročilu vozilu odpovedal udobju in vgradnji novodobne 'krame', med komfortno opremo omenjajo samo električno podprt (servo) volanski mehanizem, zaman pa bi v tem avtomobilu iskali ogrevanje potniške kabine, ker so ga Nemci vrgli ven in ga nadomestili z vgradnjo bolj zmogljivega tekmovalnega izpušnega sistema.

V interesu športnosti so se odpovedali tudi steklu na območju karoserijskih oken in ga nadomestili s plastiko, lažje kot pri serijskih porschejih so tudi talne in ostale kabinske obloge, nekatere (vratne) so celo nadomestili z izdelki iz poliestra. Nov je tudi volanski obroč znamke Momo (premer: 350 mm), medtem ko za varnost skrbi predvsem vgrajena varnostna kletka. Športnost pa dopolnjuje tudi vgradnja lažjega, tekmovalnega akumulatorja. Žal Nemci ob predstavitvi tega unikata, ki bo morda nastal v manjši seriji, niso razkrili dejanskih zmogljivosti avtomobila z maso današnjih osnovnih različic zavaljenih 'superminijev' (evropski B segment), nejasna pa ostaja tudi morebitna prodajna cena takšnega porscheja 911, ki vas bo popeljal nazaj v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja.