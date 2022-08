Posebna serija za Brazilce

Medtem ko se večina ljubiteljev kultnega terenskega suzukija pripravlja na prihod nove serijske (5-vratne) različice modela jimny, si bo 100 brazilskih kupcev v kratkem lahko omislilo novega jimnyja iz posebne serije 'Sierra 4Sport'.

Za nastanek takšnih, posebno opremljenih primerkov modela jimny je zaslužen uradni brazilski uvoznik (podjetje HPE Automotores) vozil znamke Suzuki, ki želi s tako opremljenimi primerki modela jimny pritegniti predvsem ljudi, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo dobro terensko prehodno in tudi okretno (posledica skromnih karoserijskih mer …) terensko vozilo, zato so se Japonci in Brazilci ob vgradnji dodatne opreme osredotočili predvsem na dodatke, ki ob vožnji izven utrjenih voznih površin dvigujejo uporabnost in terensko prehodnost takšnega avtomobila.

Takšen, še bolj terensko orientiran jimny bo prepoznaven po drugačnih, 15-palčnih lahkih platiščih in nanje nameščenih 'off-road' pnevmatikah znamke Pirelli (tip Scorpion MTR v dimenzijah 215/75 R15), dodanih razširitvah zunanjih karoserijskih blatnikov ter bolj robustno izraženih odbijačih v črni barvi. Kupec takšnega jimnyja, ki bo občutno dražji (+ 4800 ameriških dolarjev (približno)) od običajnih serijskih različic, bo deležen tudi namestitve strešnega prtljažnika, dodatne zaščite karoserije in pa vgradnje 'šnorkla', posledično bo takšen jimny lahko prečkal tudi nekoliko globje vodne prepreke, seveda ob predpostavki, da niso globje od šestdesetih centimetrov, ker imajo vozila iz posebne serije standardno (nič privzdignjeno …) podvozje.

Omenjajo pa tudi nekaj svetlo modro obarvanih karoserijskih detajlov in dodatne nalepke na karoseriji. Precej manj občutne in vidne so spremembe v notranjosti 4-sedežne (Evropejcem je na voljo samo 2-sedežna tovorna verzija modela jjimny …) potniške kabine, ker so se ob izpeljavi modifikacij posvetili predvsem poživitvi ambienta ob pomoči dodanih svetlo modro obarvanih detajlov. Povsem nespremenjen je tudi vgrajeni 1,5-litrski atmosferski bencinski štirivaljnik, ki lahko v Braziliji mobilizira nekoliko več moči (79 kW (108 KM) namesto 75 kW (102 KM)) ter 138 Nm (namesto 130 Nm) motornega navora. Za pretikanje pa bo vedno zadolžen 4-stopenjski samodejni menjalnik. Za takšnega jimnyja, ki bo v bližnji bodočnosti morda na voljo tudi kupcem iz preostalega sveta, bo brazilski kupec odštel približno 35.000 ameriških dolarjev.