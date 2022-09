Pričetek prodaje novega grškega 'ponija'

Iz Grčije prihaja novica o novem maloserijskem izdelku domače avtomobilistične industrije, ki obuja spomin na legendarni 'grški mehari', ki je v približno desetih letih proizvodnje nastal v približno 30.000 primerkih. Sedaj je pred nami njegov spiritualni naslednik.

Leta 1963 so se pri znamki Citroën ukvarjali z idejo dveh Francozov iz Slonokoščene obale, ki sta želela na tehnološki platformi modela 2CV ('spaček') ustvariti 'jeep za revne', poimenovan 'Baby-Brousse'. Tako so Afričani že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja dobili prvega predstavnika tako imenovanih 'FAF' (Facile à Fabriquer & Facile à Financer) vozil. To idejo o nizkocenovnem terenskem vozilu so Francozi leta 1973 prodali tudi Grkom, točneje znamki NAMCO (National Motor Company), ki se je pred tem ukvarjala samo s prodajo vozil znamke Citroën. Od leta 1974 do zaključka proizvodnje v zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja so Grki izdelali približno 30.000 NAMCO- Citroënov. Znamka NAMCO obstaja še danes, predvsem po zaslugi aktualnih povezav z Indijci (Tata Motors).

Sedaj je pred nami nov izdelek grške avtomobilistične industrije, ki ga poznamo že približno 6 let, vendar vozilo do sedaj ni bilo homologirano za prodajo v Grčiji in drugod. V ozadju tega projekta se nahajata zakonca Kerabos, ki sta v avtomobilsko industrijo vpeta že od leta 1975. Od takrat pa do današnjih dni sta ustvarila nekaj manj znanih predelav serijskih izdelkov različnih evropskih avtomobilskih znamk, sedaj se prvič predstavljata z njunim lastnim izdelkom v obliki majhnega prostočasnega modela super K, ki ga izdelujejo ročno, posledično bo na leto nastalo samo 75 primerkov tega vozila s tovarniško prodajno ceno v območju 22.000 evrov. Za odšteti denar bo kupec prejel majhno in lahko terensko vozilo (dolžina: 3200 mm, širina: 1450 mm, višina: 1590 mm, medosna razdalja: 2150 mm, masa vozila: 840 kg) z nameščenimi 15-palčnimi kolesi.

Za samodejni pogon tega avtomobila so Grki uporabili 1-litrski bencinski motor nam neznanega izvora, ki bo v modelu super K na voljo v dveh različicah, kot atmosferski (53 kW/72 KM) ali turbo (62 kW/84 KM) motor. Po vsej verjetnosti tole vozilo, ki bo lahko doseglo največjo hitrost 145 km/h, nima 4x4 pogona, ker ga Grki ne omenjajo.