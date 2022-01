Primerjalni test revije “Auto Motor und Sport”

Novinarji nemške revije “Auto Motor und Sport” so se tokrat lotili primerjave dveh kompaktnih modelov (i20 in bayon) znamke Hyundai, vendar so ob tem primerjali dva različna, vendar identično motorizirana karoserijska koncepta (SUV in kombilimuzina). Gre v primeru modno oblikovanega SUV modela bayon za pametno dimenzijsko odmerjenega oblikovnega križanca na tehnološki platformi modela i20 ali pa se tudi v tem primeru pod pločevino skriva samo modni in z razumom ne najbolje usklajeni 'Mogelpackung' (embalaža z varljivo vsebino …), ki vas bo ob nakupu lahko ožela za dodaten, ne ravno majhen kupček denarja?

Dejstvo je, da nakup 'višje nasajenega' avtomobila s samo prednjim pogonom, ki ga boste prvenstveno uporabljali samo na asfaltiranih voznih površinah, ni ravno najbolje usklajen z razumom, ker boste ob tem plačali tudi modni SUV davek v obliki nekoliko slabših voznih lastnosti (posledica višjega težišča), slabšega udobja ter povečane povprečne porabe pogonskega goriva (posledica slabše aerodinamike in dostikrat tudi večje mase), zraven pa lahko prištejete še višje stroške vzdrževanja (SUV vozila imajo po navadi večje pnevmatike, posledično bo nakup novih pnevmatik lahko dražji), poleg tega je nakup novega SUV avtomobila tudi dražji od nakupa klasične kombilimuzine, vendar vse to ne prestraši pravih ljubiteljev avtomobilske mode …

In kako se 'višje nasajeni i20' obnese v praksi? Čeprav je bayon občutno daljši (+ 140 mm) in tudi višji (+ 50 mm) od kompaktnega modela i20 (dolžina: 4040 mm) mu višja odmaknjenost karoserije od vozne podlage ni prinesla razlike v medosni razdalji (2580 mm), ki je posledično pri obeh avtomobilih povsem identična. Višja odmaknjenost karoserije bo poskrbela za nekoliko boljše vozne lastnosti v primeru bolj zasnežene vozne podlage, predvsem zaradi tega, ker lahko takšen avtomobil pač kasneje nasede 's trebuhom', istočasno lahko različno 'gibalno ovirani' (starost ali pa zdravstvene težave voznika, odnosno potnikov …) lažje vstopajo in izstopajo iz avtomobila, malenkostno boljša pa je tudi preglednost iz nekoliko višjega avtomobila. Poleg tega se bayon lahko pohvali tudi z nekoliko večjim prtljažnikom v zadku, katerega volumen znaša 411 litrov (osnovna konfiguracija), medtem ko morajo lastniki modela i20 živeti z nekoliko manjšim prostorom za prtljago (352 litrov).

To pa je tudi vse kar lahko bayon ponudi v pogledu prednosti, ker njegova potniška kabina ni bistveno drugačna (isti sedeži, enaka armaturna plošča) od kabine modela i20, tudi zaradi tega, ker sta oba avtomobila povsem enako široka (1775 mm). Povsem enaka v primeru obeh primerjanih avtomobilov je tudi motoriziranost, ker so Nemci primerjali avtomobila z vgrajenim 1,0-litrskim prisilno (turbo) polnjenim 3-valjnikom s podporno blago hibridno tehnologijo (48 V). Vgrajeni bencinski pogonski sklop lahko v obeh primerih mobilizira 74 kW (100 KM) pogonske moči pri 'dizelsko' odmerjenih 4500 vrtljajih v minuti ter 172 Nm motornega navora pri 'traktorskih' 1500 vrtljajih v minuti, vse to pa seveda ugodno vpliva na povprečno porabo (povprečna poraba modela i20 na testu: 6,2 litra/100 km) in v končni fazi tudi na denarnico lastnika takšnega avtomobila. Vendar bo lastnik klasične kombilimuzine v tem pogledu seveda v prednosti, ker so Nemci na testu, kjer sicer niso obelodanili vseh številk, povedali, da boste z bayonom večkrat obiskali bencinski servis, čeprav razlika ni velika (+ 0,5 litra bencina na vsakih 100 prevoženih kilometrov, odnosno 6,7 litra/100 km …).

Poleg tega je bayon tudi slabši v pogledu zmogljivosti, ker je pri pospeševanju od 0-100 km/h (10,7 sekunde) nekoliko počasnejši od enako motoriziranega modela i20 (10,4 sekunde) in za 5 km/h počasnejši v pogledu končne hitrosti (bayon: 183 km/h). Ob vsem tem je zanimivo to, da je bayon celo nekoliko lažji (- 45 kg) od modela i20, zato lahko z gotovostjo trdimo, da so slabše zmogljivosti predvsem posledica poslabšane aerodinamike (ob primerjavi z modelom i20). Kako pa je z udobjem? Ker je imel testirani bayon nameščene manj športno orientirane (doplačilo 400 evrov) 17-palčne pnevmatike (205/55) kot testirani i20 (215/45) so ga Nemci v pogledu voznega udobja ocenili nekoliko bolje, sploh takrat, ko se boste vozili po slabših cestah. Sta pa oba avtomobila podobno priročna in agilna. Končna nemška ocena pravi, da je modni bayon v pogledu udobja in razpoložljivega prostora za potnike samo malenkostno boljši od i20, ker pa je istočasno tudi dražji in bolj 'žejen' se bo marsikateri kupec raje odločil za nakup klasičnega modela i20 in ob tem privarčeval še lepo vsoto denarja (približno 2.400 evrov). Moda ali razum? Izbira je vaša …