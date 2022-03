Prve fotografije osveženega poltovornjaka

Renault duster oroch (2022) Renault duster oroch (2022) Renault duster oroch (2022) Renault duster oroch (2018-2021) Renault duster oroch (2018-2021) Renault duster oroch (2018-2021) Renault duster oroch (2018-2021)

V teh dneh so se na tujem spletu pojavile prve uradne in neuradne fotografije osveženega poltovornega renaulta, ki v bistvu sploh ni pravi renault, temveč v renaulta preoblečena poltovorna 'Double Cab' različica dacie duster, ki nastaja samo v Argentini.

Leta 2015 se je v Južni Ameriki pojavila nova serijska karoserijska različica modela duster, ki jo Evropejci in večina ostalega sveta nismo nikoli spoznali, vsaj ne v obliki poltovornjaka z dvojno potniško kabino. Evropejcem je še vedno na voljo samo poltovorna 'Single Cab' različica modela duster, ki jo izdeluje romunska karoserijska delavnica Romturingia. Sedaj smo dobili par uradnih in neuradnih fotografij, predvsem po zaslugi družbenih medijev in argentinske podružnice znamke Renault, ki razkrivajo dokončno serijsko podobo rahlo vizualno in tudi tehnično osveženega poltovornega renaulta, ki naj bi dobil naslednika šele leta 2024, odnosno leta 2025.

Tako bo Južnoameričanom v kratkem na voljo nov 'Double Cab' poltovornjak (dolžina: 470 cm, širina: 182 cm, višina: 169 cm, medosna razdalja: 283 cm, masa avtomobila (1,6 / 2,0): 1296 kg / 1355 kg) iz modelnega leta 2022, ki se lahko pohvali z rahlo spremenjenim videzom prednjega dela karoserije(drugače oblikovan odbijač in pokrov motorja) in pa vgradnjo novega 1,33 litrskega prisilno ('Turboflex') polnjenega TCe pogonskega sklopa, ki bo v ponudbi nadomestil obstoječi 2,0 litrski (143 (105 kW - bencin)/148 KM (109 kW) etanol)) atmosferski pogonski sklop, ki lahko deluje na bencin in etanol, medtem ko podobni 1,6 (118 (87 kW)/120 (88 kW) KM)) litrski atmosferski motor ostaja v ponudbi. Novi 1,33 litrski TCe flex-fuel motor bo uporabniku lahko zagotovil 125 kW (170 KM) pogonske moči ter 270 Nm motornega navora, vedno ob povezavi z vgrajenim samodejnim CVT menjalnikom, kupcem 1,6 litrskega motorja je na voljo serijski 5-stopenjski ročni menjalnik. Med ostalimi oblikovnimi novostmi pa omenjajo tudi drugačno oblikovanje možnih lahkih platišč.

Precej manj vemo o morebitnem preoblikovanju potniške kabine, po neuradnih informacijah se Argentinci ob prenovi niso prav veliko posvečali preoblikovanju kabine, bodo pa najbrž ponudili kupcem razširjen nabor komfortne in varnostne opreme. Ob tem omenjajo vgradnjo sistema ESP, ki je resnična novost za kupce v Južni Ameriki, ki si bodo seveda lahko omislili tudi nakup 4x4 različice takšnega poltovornjaka.