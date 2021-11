'Restomod' različica nekdanjega paradnega konja

V letošnjem aprilu so Južnokorejci predstavili unikatno, striktno električno gnano 'Restomod' različico njihovega prvega serijskega modela (pony), sedaj so se pojavile uradne fotografije podobno modernizirane unikatne 'Restomod' različice njihovega nekdanjega paradnega konja (grandeur).

Vodilni v koncernu Hyundai so ta, nekoč za Južnokorejce zelo pomemben prestižni avtomobil spoznali že v letošnjem januarju na interni predstavitvi, sedaj so se v javnosti pojavile uradne fotografije tehnološko (občutno digitalizirana in tudi spremenjena notranjost potniške kabine, vgradnja električnega pogonskega sklopa z nam neznano pogonsko močjo) in oblikovno (rahla posodobitev originalnega japonskega oblikovanja v kombinaciji z bolj modernimi LED zunanjimi svetili) moderniziranega avtomobila, ki ga v Evropi nismo nikoli spoznali.

Zakaj ob opisu tega avtomobila omenjam japonski dizajn? Predvsem zaradi tega, ker je prvotni hyundai grandeur samo licenčna kopija druge generacije prestižnega modela znamke Mitsubishi, kjer so leta 1986 prestavili novo generacijo (S11A & S12A, 1986-1992) resnično premijsko orientiranega modela debonair, ki so jo pri znamki Hyundai še v istem letu posvojili in nato opremljali z njihovimi logotipi. Prvotni grandeur (1986-1992) se je lahko pohvalil tudi z vgrajenim premijskim 3-litrskim 6-valjnim bencinskim pogonskim sklopom, te ekskluzivnosti pa novi 'Restomod' grandeur ni deležen …