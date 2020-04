Sedaj tudi s štirimi pravimi vrati

Leta 1996 so Italijani kupcem prvič predstavili poltovorni model strada, ki so ga takrat zasnovali na tehnološki platformi modela palio. V teh dneh se je Južnoameričanom predstavila povsem nova generacija modela strada, ki bo kupcem na voljo šele v drugi polovici leta 2020.

Prvi serijski fiati z modelno oznako strada (tip 138) so se pojavili že leta 1977, vendar je šlo v tem primeru samo za marketinško preimenovanje britanskih in severnoameriških različic nam dobro znanega modela ritmo (tip 138). Leta 1996 so Italijani prvič pokazali naslednika dostavnega modela 147 (127) fiorino, ki so ga kupcem ponujali do konca leta 1995, in to v treh različnih karoserijskih verzijah (potniški ali tovorni (furgon) dostavnik ter poltovornjak). Novi 'fiorino', odnosno model strada (tip 278), ki so ga zasnovali na tehnološki platformi modela palio (tip 178), je do leta 2013 nastajal samo v 2-vratni poltovorni verziji, takrat so predstavili tudi prvo štirisedežno različico (strada trekking CD) s polovičnim ('samomorilskim') parom zadnjih kabinskih vrat. Zanimiva je tudi italijanska marketinška poteza v Mehiki, kjer takšen kompaktni poltovornjak ni fiat, temveč je 'ameriški' RAM 700 …

Nova strada (tip 281) je nastala na tehnološki osnovi fiata argo (tip 358), ki je v bistvu 'južnoameriški punto', v Južni Ameriki so leta 2017 s tem novim serijskim modelom nadomestili model palio. Ob tem so Italijani seveda upoštevali 'pick-up' izročilo prvotnega modela strada in obdržali zadnje vzmetenje s togo osjo in pol-eliptičnim (listnatim) vzmetnim parom ob povezavi z elektronsko funkcijo zaklepanja diferenciala na prednji (pogonski) osi, medtem ko morebitnih 4x4 različic modela strada zaenkrat ne omenjajo. Največja novost nove generacije modela strada, ki ne želi skrivati sorodstvenih vezi z večjim poltovornim modelom toro, je povezana s številom bočnih vrat, ker si bodo kupci sedaj poleg različice s samo enim parom bočnih vrat lahko omislili tudi strado z dvojnim setom, bolj pošteno odmerjenih karoserijskih vrat, vendar v povezavi z nekoliko nižjo uporabno nosilnostjo.

Trenutno so že na voljo številni tehnični podatki o novi stradi (dolžina: 4480 mm, širina: 1732 mm, višina: od 1595 do 1608 mm, medosna razdalja: 2737, masa avtomobila: od 1078 do 1174 kg, odmaknjenost karoserije od vozne podlage: od 208 do 230 mm, pnevmatike: 195/65 R15 ali 205/60 R15), žal pa ob tem nikjer ne omenjajo ali gre za verzijo z manj ali več vrati, vemo samo to, da ima bolj gospodarsko orientirana 'single cab' verzija nekoliko višjo (+ 70 kg) uporabno nosilnost (skupnih 720 kg) kot 'družinska' (double cab) verzija, kjer znaša uporabna nosilnost 650 kg. Drugačna sta seveda tudi volumna (enojna kabina: 1354 litrov, dvojna kabina: 844 litrov) prostorov za tovor, ki imata tudi različni dolžini (171 cm, odnosno 117 cm v primeru komfortno usmerjene verzije z dvojno kabino). Trenutno nejasne so tudi zmogljivosti, povprečna poraba goriva in prodajne cene.

Več je znanega o paleti pogonskih sklopov, ki bo obsegala samo dva 'biflex' (motor lahko poganja etanol (E100) ali pa bencinsko-etanolna mešanica (E22)) pogonska sklopa iz modela argo. Prvi 4-valjni (8 v) pogonski motor se lahko pohvali z 1,4-litra delovne prostornine (85 (63 kW)/88 (65 kW) KM pri 5750 vrt./min. in 121/122 Nm motornega navora pri 3500 vrt./min.), drugi 8-ventilski štirivaljnik, ki je zaradi večje živahnosti (veselje do vrtenja …) občutno močnejši (101 (75 kW)/109 (81 kW) KM pri 6250 vrt./min. in 134/139 Nm motornega navora pri 3500 vrt./min.) ima samo 1,3-litra delovne prostornine. Oba pogonska sklopa si kupec lahko omisli v povezavi z ročnim 5-stopenjskim menjalnikom. Trenutno je na voljo samo nekaj informacij o osnovni opremi nove strade, ki baje vključuje standardni električni paket in tudi LED žaromete, ob doplačilu bo kupec deležen tudi vgradnje infotainment (Apple Carplay in Android Auto) sistema s 7-palčnim zaslonom.