Slabe novice za lastnike vozil znamke Tesla

V največjem nemškem avtomobilskem klubu so se tokrat ukvarjali s primerjavo različnih konceptov upravljanja avtomobilov in upravljanja njihovih funkcij, ker so nekateri moderni avtomobili že pravi šampioni odvračanja vozniške pozornosti od dogajanja v prometu …

V današnji prometni zakonodaji obstajajo tudi paragrafi, ki so jih očitno napisali v Butalah, kjer zakone tolmačijo malo drugače. Lep primer tega je ugotovitev 'butalske stroke', da je interakcija s pametnim telefonom med vožnjo avtomobila nevarna, medtem ko je podobno početje (v obeh primerih morate pogled preusmeriti na zaslon in samo z eno roko upravljati vozilo …) v avtomobilu (upravljanje čedalje bolj kompleksih sistemov in funkcij v avtomobilu ob uporabi različnih zaslonov in vrtljivih vmesnikov …), ki se premika, prineslo čisti 'napredek' na področju varnosti in udobja. S to in podobnimi 'mantrami' glede neverjetne varnosti z elektroniko 'do nezavesti' otovorjenih modernih avtomobilov nas že dolgo 'pitajo' marketinški strokovnjaki in neresni novinarji, ki so za peščico pridobljenih 'prehrambenih bonov' pač voljni spremeniti železo v čisto zlato …

Na tem primerjalnem testu šestih priljubljenih modelov avtomobilov (BMW serije 1, mazda 3, mercedes-benz razreda A, dacia duster, tesla model 3 in volkswagen golf), ki so ga v klubu ADAC izvedli ob sodelovanju s strokovnjaki iz Univerze Augsburg, je sodelovalo 24 ljudi, ki pred tem niso imeli izkušenj z upravljanjem testnih vozil. Po krajši spoznavni fazi so jih poslali na testni poligon, kjer so morali med vožnjo s hitrostjo od 40 do 50 km/h vklapljati nekatere varnostno relevantne funkcije (vklop in nastavitev hitrosti delovanja brisalcev, vklop pozicijskih in kratkih luči, odnosno dnevnih prednjih luči in meglenk, vklop varnostnih utripalk …) in nekatere varnostno nepomembne funkcije (vklop ogrevanja sedežev, vklop, odnosno nastavitev delovanja klimatske naprave, vnos želene destinacije v navigacijski sistem, izbira in nastavitev parametrov za poslušanje glasbe in uporaba komunikacijskih sredstev …), povezane predvsem z udobjem potnikov.

Največ poudarka (50 %) pri končni oceni tokrat testiranih avtomobilov je imelo rokovanje z vklopom in nastavitvami različnih sistemov, ki zagotavljajo varno vožnjo, manj pomembno so na končno uvrstitev vplivale komfortne (30 %) in pa infotainment funkcije (20 %). Na koncu so bili Nemci najbolj zadovoljni z izdelkom znamke Mazda, kjer očitno sledijo glasovom razuma, ker ima mazda 3 fizično ločena stikala in gumbe za nastavitev delovanja klimatske naprave, pohvalili so tudi enostavno in dejansko intuitivno upravljanje luči in brisalcev in vklopa varnostnih utripalk. Manj navdušeni so bili nad vrtljivim vmesnikom ('Controller') ob upravljanju navigacije in komunikacije, hvalijo pa hiter in enostaven dostop do izbire radijskih postaj. Na drugem mestu je pristal izdelek znamke BMW (serija 1), ki je v pogledu vklopa in uporabe varnostnih funkcij ter vklopa in nastavitev klimatske naprave celo boljši kot mazda 3, medtem ko je glede uporabe 'infotainment' funkcij najslabši izmed vseh tokrat testiranih kandidatov, in to navzlic uporabi že večkrat medijsko opevanega vrtljivega vmesnika ('Controller').

Na tretjem mestu v skupnem seštevku najdemo aktualnega Volkswagnovega golfa, ki blesti predvsem na varnostnem in 'infotainment' področju, ker je vklop nekaterih varnostnih funkcij izveden intuitivno in posledično resnično hitro, hvalijo pa tudi lahko razumljivo strukturo menijev na zaslonu na dotik, čeprav ob tem niso pozabili omeniti 'hroščev' v programski opremi, ki poskrbijo za zakasneli odziv na vozniške ukaze, posledično boste morda vklopili funkcijo, ki jo sploh niste želeli vklopiti ali pa boste morali ponoviti postopek za vklop želene funkcije. Prav nič pa Nemci niso zadovoljni z upravljanjem klimatske naprave, ki je možno samo preko zaslona na dotik, ker je zamudno in posledično nevarno (v pogledu odvračanja voznikove pozornosti od dogajanja v prometu). Poleg tega jih moti neosvetljenost drsnika za nastavitev temperature, ki je ponoči posledično neuporaben. Takoj za golfom se je uvrstil SUV model (duster) znamke dacia, kjer so pohvalili enostaven vklop varnostnih utripalk, precej več težav so imeli vozniki ob želji po vklopu luči in meglenk (vrtljivo stikalo na ročici za delovanje smernikov …), predvsem zaradi specifičnega delovanja delno z volanskim obročem zakritih kontrolnih obvolanskih ročic, posledično so vozniki za vklop luči in meglenk potrebovali več časa. Pohvalili so tudi namestitev stikal za vklop ločenega ogrevanja prednjih sedežev ter delovanje zaslona na dotik ('Touchscreen') ob nastavljanju klimatske naprave ter iskanju radijskih postaj. Prav nič pa Nemci niso zadovoljni s funkcijo vklopa brisalcev, v tem pogledu je duster pristal na zadnjem mestu.

Z izsledki tega testa pa ne bodo zadovoljni lastniki mercedes-benzovega razreda A in Teslinega modela 3, ker govorimo o avtomobilih, ki sta tokrat uvrščena najslabše. Mercedes je pogrnil predvsem zaradi namestitve medijsko opevanega 'Touchpada', tehnologiji, ki jo poznamo že iz prenosnih računalnikov, ker so opazili, da uporabnik ob interakciji s takšnim sistemom ob uporabi prsta velikokrat pritisne napačno funkcijo, posledično je ob upravljanju bolj izpostavljen 'samomorilskim težnjam' (daljša vožnja na slepo …), razočarani so tudi nad nenavadnim upravljanjem brisalcev in oteženim (premajhni in posledično slabo izraženi simboli) upravljanjem nastavitev za delovanje klimatske naprave. Všeč jim je edino vklop varnostnih utripalk in luči ter delovanje funkcije za vklop ogrevanja sedežev. Na koncu velja omeniti še absolutnega poraženca tega testa, ki ga lahko opišemo kot uradno vozilo 'novodobnih samomorilcev', ki neomajno zaupajo in verjamejo marketinški propagandi glede neverjetnih varnostnih lastnosti nekaterih modernih vozil, ki v bistvu niso več vozila, temveč pametni telefoni na kolesih.

V tem duhu se predstavlja tesla model 3, kjer boste zaman iskali običajna stikala za vklop določenih funkcij, ki so potrebne za varno upravljanje avtomobila, zato si je tesla 3 v pogledu funkcij kot sta vklop zunanjih svetil in varnostnih utripalk prislužila najslabšo možno oceno (5,5), nekoliko bolje (vendar še vedno izrazito slabo …) so ocenili tudi funkcijo za vklop brisalnikov. V tem pogledu je od tesle slabši samo mercedes-benz razreda A. Tudi v pogledu nastavitev delovanja klimatske naprave je Teslin model 3 najslabše ocenjen avtomobil, podobno velja tudi za upravljanje funkcije za ogrevanje sedežev. V tem pogledu je od tesle slabši samo volkswagnov golf. Področja, kjer izdelek znamke Tesla resnično blesti so samo tri (vnos destinacije v navigacijski sistem, izbira radijske postaje in klicanje preko telefona …), na vseh ostalih tokrat ocenjenih področjih je model 3 pogorel na celi črti. Zato ljudje, ki jim je v interesu lastne varnosti in varnosti drugih udeležencev v prometu jasno, na kakšen način mora biti izveden vklop ali pa izklop nekaterih varnostnih funkcij, najbrž ne bodo kupovali novih avtomobilov v prodajnih salonih znamke Tesla …