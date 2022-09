Ste pripravljeni na kompromise?

Nemška organizacija GTÜ, avstrijska organizacija ARBÖ in drugi največji nemški avtomobilski klub ACE so v teh dneh objavili rezultate letos opravljenih testov devetih celoletnih pnevmatik v dimenzijah 205/55 R17, ki so trenutno že na voljo kupcem v nemških trgovinah …

Že na začetku je potrebno napisati, da Nemci in Avstrijci tudi tokrat niso našli perfektne celoletne pnevmatike, ki bi na testnem poligonu lahko dejansko zasenčila 'gumi specialiste' v obliki letnih in zimskih pnevmatik, so pa priznali, da sta dve tokrat najbolje ocenjeni celoletni pnevmatiki (MICHELIN CROSS-CLIMATE 2 in NOKIAN SEASON-PROOF) zelo primerni za naše zimske razmere.

Vseh devet testiranih celoletnih pnevmatik v dimenzijah 205/55 R17 so najprej preizkusili na Finskem, na testnem poligonu znamke Nokian, kjer so morale celoletne pnevmatike pri - 4 stopinjah Celzija dokazati svojo vrednost ob soočenju s snegom. V takšnih voznih pogojih so najbolj blesteli gumarski izdelki znamk MICHELIN (CROSS-CLIMATE 2), NOKIAN (SEASON-PROOF) in CONTINENTAL (ALL SEASON CONTACT). Najbolj so bili testni vozniki zadovoljni z izdelkom znamke MICHELIN, ker se ta celoletna pnevmatika na snegu lahko pohvali z odličnim prenosom moči na vozno podlago ter odlično vodljivostjo, v tem pogledu sta ji izdelka znamk NOKIA in CONTINENTAL povsem enakovredna. MICHELINOVA celoletna pnevmatika blesti predvsem ob zaviranju na snežni podlagi (38-0 km/h), ker se je tesni volkswagen ustavil že po 16,5 metra zavorne poti. Podobno dobra v tem pogledu je tudi celoletna pnevmatika znamke NOKIAN (16,6 m), malenkostno slabša je pnevmatika znamke CONTINENTAL (17 m). Zaviranja na snegu pa ne mara celoletna pnevmatika znamke BRIDGESTONE (WEATHER CONTROL AOO5 EVO), ker se je testni volkswagen v enakih pogojih ustavil šele po devetnajstih metrih zavorne poti. Na splošno naj se kupci, ki živijo v območjih, kjer pozimi lahko zapade veliko snega, povsem izognejo tej celoletni pnevmatiki, ker je ob ocenjevanju njenih zimskih sposobnosti pristala na repu razpredelnice.

Drugi in tretji del testa so Nemci in Avstrijci opravili v sončni Španiji, tudi tokrat na območju testnega poligona znamke NOKIAN, vendar ob precej višjih temperaturah ozračja (od 22 do 29 stopinj Celzija). Najprej jih je zanimalo zaviranje na mokri podlagi, in to pri hitrosti 80 km/h. Tokrat je najbolj blestela celoletna pnevmatika znamke BRIDGESTONE, ki je nalogo (dokončna zaustavitev vozila) opravila že po prevoženih 27,9 metra. Podobno dobro sta se ob zaviranju na mokrem cestišču obnesla tudi celoletna izdelka znamk VREDESTEIN (QUATRAC PRO, 28,2 metra) in CONTINENTAL (ALL SEASON CONTACT, 29,5 metra), povsem pa sta na tem testu odpovedala izdelka znamk TOYO (CELSIUS) in BERLIN TYRES (ALL SEASON 1), predvsem zaradi slabe vodljivosti obeh celoletnih pnevmatik po mokrem in izrazitega splavanja (aquaplaning). Celoletna pnevmatika znamke BRIDGESTONE je blestela tudi na testiranju njenih zaviralnih sposobnosti ob vožnji po suhi cesti (80-0 km/h), kjer ji v tem pogledu lahko resno konkurira (zavorna pot: 24,4 metra) samo izdelek znamke MICHELIN, medtem ko je izdelek znamke TOYO v tem pogledu najslabši (29,2 metra). Ob tem so posebej izpostavili celoletni pnevmatiki znamk BERLIN TYRES in COOPER (DISCOVERER ALL SEASON), ki sicer nimata težav z odločnim zaustavljanjem vozila na suhi podlagi, vendar sta slabi v pogledu vodljivosti vozila in njegove lege na cesti.

Na koncu so nemški in avstrijski strokovnjaki okronali izdelek znamke MICHELIN (model CROSS-CLIMATE 2, nemška prodajna cena štirih pnevmatik: 720 evrov) in mu kot edinemu prilepili oceno 'sehr empfehlens-wert' (zelo priporočljivo). Nekoliko slabšo oceno 'empfehlens-wert' (priporočljivo) so tokrat dobile 4 celoletne pnevmatike znamk CONTINENTAL (ALL SEASON CONTACT, 664 evrov), NOKIAN (SEASON-PROOF, 592 evrov), G OODYEAR (VECTOR 4 SEAONS GEN. 3, 648 evrov) in VREDESTEIN (QUATRAC PRO, 596 evrov). Dobili smo tudi tri celoletne pnevmatike z oceno 'bedingt empfehlens-wert' (pogojno priporočljivo). To oceno so si tokrat prislužili izdelki znamk BRIDGESTONE (WEATHER CONTROL A005 EVO, 660 evrov), BERLIN TIRES (ALL SEASON 1, 432 evrov) in COOPER (DISCOVERER ALL SEASON, 516 evrov). Sramotno oceno 'nicht empfehlens-wert' (nepriporočljivo) si je tokrat prislužila samo celoletna pnevmatika znamke TOYO (CELSIUS, 516 evrov).