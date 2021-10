'T-Roc Cabrio' iz leta 1993

Iz Španije prihaja novica o izredno redkem (na tem svetu obstaja samo še 25 preživelih primerkov …) in posledično 'skrivnostnem' volkswagnu, ki izvira iz Italije, dežele, kjer so očitno iznašli prvi pravi SUV kabriolet, čeprav nas avtomobilski marketing tudi tokrat uči drugače.

Kdo je v resnici prvi iznašel SUV kabriolet? Vsa do sedaj izdelana poštena terenska vozila (predvsem izdelki znamk Jeep, Land Rover, Toyota, UAZ …) so po navadi brez trdne strehe, ker pač niso samo modne 'visoko nasajene' 'SUV (športno funkcionalno vozilo, odnosno 'športni terenec' za neresne …) kombilimuzine' in 'SUV karavani'. Med začetnike ameriškega 'SUV Cabrio' gibanja pa definitivno spada international harvester scout 80, ker se je pojavil že leta 1962. Poleg tega velja omeniti avtomobile kot je jeep jeepster commando convertible (1967-1971), ki obstaja celo v 'roadster' različici ter omeniti pionirsko vlogo znamke Ford (prva generacija modela bronco (1965-1977)). Med evropskimi proizvajalci se s to titulo res lahko okiti znamka Volkswagen, vendar ne v primeru aktualnega modela 'T-Roc Cabrio', temveč zaradi serijskega modela (1968-1983) tip 181/182 'Kurierwagen' ('Volkswagen Pescaccia'), ki so ga bili v Italiji očitno najbolj veseli ribiči, v Nemčiji pa gozdarji in lovci …

Sedaj je v Španiji naprodaj 'mitični volkswagen' v obliki SUV kabriolet izdelka italijanske znamke Biagini (del podjetja ACM), kjer so v zelo kratkem obdobju (od leta 1990 do konca leta 1993) izdelali manj kot 100 primerkov SUV avtomobila, ki je zasnovan kot pravi hibrid, in to v tehnološkem (pogonski sklop in sestavne dele podvozja je prispeval legendarni golf country) ter tudi v spremenjenem vizualnem pogledu, ker se passo lahko pohvali s podobo prvega 'odprtega golfa' (nemško ljudsko ime: „Erdbeerkörbchen“ (košarica za jagode)) ter dodatnimi oblikovnimi posebnostmi (prednji par žarometov in smerokazov je prispevala prva Fiatova panda, par zadnjih glavnih luči je prispeval opel kadett D). Vsi izdelani primerki tega avtomobila so opremljeni s serijskimi pogonskimi sklopi (1,8 litra, 72 kW/98 KM) ob povezavi s syncro (4x4) pogonom znamke Vokswagen.

Vozilo iz leta 1993, ki je trenutno naprodaj pri trgovcu Cafe Racer SSpirit v Španiji (Donostia - San Sebastián, Gipuzkoa, Euskadi), ima za seboj približno 139.000 prevoženih kilometrov. Ker se španski trgovec zaveda pomembnosti in ekskluzivnosti takšnega rabljenega volkswagna, zanj zahteva relativno ponosnih 18.600 evrov.