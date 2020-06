Targa za individualiste

V delavnici znamke Singer, kjer se že dobrih 10 let zelo uspešno ukvarjajo z 'restomod' predelavami porschejev 911 iz serije 964 (1988-1994), je po naročilu zadosti premožnega kupca iz mesta Colorado Springs nastal novi modificirani targa lepotec …

Tokratni, nam neznani naročnik takšnega porscheja 911, ki je očitno tudi velik ljubitelj 'restomod' (zmes starega (oblika) in novega (tehnološka pomladitev)) avtomobilov, si je omislil svetlosivega porscheja 911 z rdečo targa streho, ki na cesti ne bo privlačil pogledov samo zaradi individualno odmerjene optike, ker si je naročnik ob vožnji zaželel tudi primerne zvočne kulise, ki jo lahko dostavi samo pravi (vsak bencinski ali pa celo kakšen dizelski motor motor, ki se lahko zavrti z več kot 6000 vrt./min. …) športni motor.

Pri znamki Singer, kjer si lahko omislite tudi 'restomod' različice modela 911 s tovarniškimi (brez izvedenih modifikacij) 3,6-litrskimi pogonskimi sklopi (184 kW/250 KM), so dobro razumeli njegovo željo in poskrbeli za vgradnjo nadomestnega motorja v obliki modificiranega (povečana delovna prostornina) 4,0-litrskega bokserskega šestvaljnika, ki lahko mobilizira od 400 (294 kW) do največ 500 KM (368 kW), ker se lahko v najmočnejši različici zavrti vse do 'orgazmičnih' 11.000 (8000 v primeru tega porscheja) vrtljajev v minuti. Na to dejstvo opozarja tudi vgrajeni števec motornih vrtljajev ob povezavi z merilnikom hitrosti, ki se zaključi pri 290 km/h, in to v športno-elegantni potniški kabini, ki jo preveva duh klasičnih vrednot (malo vgrajene IT krame, ne preveč stikal ter veliko analognih števcev, pravega usnja in pravih kovin ...) V tem duhu je izveden tudi pritaknjen 6-stopenjski ročni menjalnik, ki ga je tokrat prispeval eden izmed kasnejših serijskih porschejev (993, 1993-1998).

Izrazito športno orientiranost takšnega avtomobila in posledično pomanjkanje praktičnosti in pravega udobja (če ju rabite si kupite SUV-čka, karavana ali pa enoprostorca …) pa odraža tudi sedežna zasnova 2+2 (dva glavna in 2 pomožna sedeža), ki je eden izmed 'trademark' simbolov pravih kupejev, tako kot krajša medosna razdalja ob primerjavi z donatorjem tehnološke platforme (limuzina, odnosno kombilimuzina ali karavan). Porsche 911 uteleša vse prave kupe vrline, tudi tisto najpomembnejšo, ki pravi, da smisel kupeja ni v tem, da je hiter, temveč, da na opazovalca deluje kot zelo hiter in eleganten avtomobil. S tem dobi lastnik pravega kupeja tudi zvrhano mero prehitevalnega prestiža, ki jo kakšen 'hot hatch' enostavno nima, ker je od daleč preveč podoben običajnim verzijam takšnega modela.

Vse skupaj pa ima tudi svojo ceno. V primeru takšnega porscheja govorimo o najmanj 500.000 ameriških dolarjih, čeprav je lahko znesek predelave na koncu še občutno višji (1 milijon ameriških dolarjev …).