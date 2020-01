Trojna zmaga za vozila koncerna FCA

Če verjamemo strokovnim ugotovitvam britanskih novinarjev, na katere 'balkanski miti in legende' o nemški superiornosti očitno nimajo prav velikega vpliva, potem trenutno najboljši 4x4 avtomobili nastajajo predvsem v koncernu FCA, ker so njihovi serijski modeli letos na nedavno izvedenem izboru britanske revije 4x4 Magazine ponovno zmagali, tokrat so blesteli v treh izmed sedmih kategorij.

Alfa Romeo stelvio quadrifoglio 2.9 bi-turbo Q4 je najboljši 'Performance SUV'

Britanci pravijo, da je takšna SUV alfa eden izmed redkih avtomobilov, ki vam bo zaradi uspešnega kombiniranja praktičnosti, odličnih voznih lastnosti in vgradnje zelo zmogljivega (375 kW/510 KM pri športnih 6500 vrt./min.) pogonskega sklopa lahko zagotovil veliko dobre volje in posledičnih nasmehov ob vožnji. Na tem svetu obstaja veliko podobnih in odličnih SUV avtomobilov, nekateri med njimi so lahko tudi izredno hitri, vendar med vožnjo tudi pod razno niso tako zabavni kot trenutno najmočnejša SUV alfa. Predvsem zaradi tega, ker takšna alfa (masa avtomobila: 1905 kg) vozniku nikoli ne da občutka, da sedi v pregovorno težkem in okornem SUV (športno-funkcionalno vozilo) izdelku, zato so v obrazložitvi ob podelitvi laskave nagrade zapisali, da na tem svetu trenutno ne obstaja SUV izdelek, ki bi se v pogledu vozne dinamike lahko kosal s takšno alfo, ki se lahko pohvali s predvidljivim obnašanjem in posledično enostavno (v pogledu kontrole nad vozilom …) vožnjo. Če k temu prištejete še uporabnost in udobje za 5 potnikov, dobite pravega SUV zmagovalca.

Jeep wrangler je ponovni dobitnik 'Special Off-Road' nagrade

Nagrado 'Special Off-Road' si zaslužijo samo prava terenska vozila, ki posledično blestijo predvsem ob vožnjah po brezpotjih. Eno izmed takšnih terensko brezkompromisnih vozil je seveda tudi Jeepov wrangler (JL), predvsem po zaslugi klasične zasnove (vozna nosilna šasija v stilu tovornjakov) in zmogljivega terensko orientiranega podvozja ter nekaterih praktičnih rešitev v pogledu karoserije, ki so se že neštetokrat izkazale ob vožnji po brezpotjih. S tem vozilom so Američani ponovno dokazali njihov 'know-how' na področju izdelave terensko prehodnih avtomobilov. Enako nagrado si je wrangler (JL) prislužil že lani.

FIAT panda cross 4x4 je 'Best Crossover' leta 2020

Fiatov predstavnik relativno majhnih (dolžina: 3705 mm) oblikovnih križancev je to nagrado osvojil že tretjič (3 zaporedne zmage v zadnjih treh letih …). Britanci pravijo, da se sploh ne štejejo več kolikokrat do sedaj je mala panda pometla s konkurenco v tem popularnem avtomobilskem segmentu. Tudi tokrat je zmagala predvsem na račun prikupnega izgleda, odličnih voznih lastnosti ob vožnji po brezpotjih in seveda ugodne prodajne cene. Britanci svetujejo kupcem, da naj ob vožnji po brezpotjih pozabijo na velike in zavaljene 'SUV krave' in namesto tega za precej manj denarja kupijo 4x4 avtomobil, ki je ob vožnji po brezpotjih resnično zabaven in zmogljiv, tudi na račun manjše mase (masa vozila: 1165 kg) in majhnih karoserijskih dimenzij (predpogoj za dobro terensko okretnost …).

Točne izsledke in dobitnike vseh nagrad bodo Britanci razkrili v februarski številki revije 4X4 MAGAZINE, ki je edina britanska specializirana revija te vrste …